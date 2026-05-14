Το “3on3 Road to Glory” της Novibet φέρνει τη μαγεία του NBA με το Larry O’Brien Trophy

Το Larry O’Brien Trophy, το αυθεντικό τρόπαιο του NBA και ένα από τα πιο εμβληματικά σύμβολα του παγκόσμιου αθλητισμού, επιστρέφει φέτος στην Ελλάδα αποκλειστικά για το “3on3 Road to Glory” της Novibet, φέρνοντας τη μαγεία του NBA στο κέντρο της Αθήνας, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης.

Για πρώτη φορά, το “3on3 Road to Glory” μεταφέρει τον παλμό του street basketball στην καρδιά της πόλης, με την Πλατεία Κοτζιά να μεταμορφώνεται σε ένα εντυπωσιακό NBA-inspired basketball hub μέσα από ειδικά σχεδιασμένα courts που θα φιλοξενήσουν τη φετινή διοργάνωση. Παράλληλα, το event επεκτείνεται και πέρα από τα courts του τουρνουά, μέσα από ένα ξεχωριστό Trophy Tour σε κεντρικά σημεία της Αθήνας, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, δίνοντας στο κοινό τη μοναδική ευκαιρία να δει από κοντά το τρόπαιο που σηκώνουν οι πρωταθλητές του NBA.

Για δύο ημέρες, η Αθήνα θα κινείται σε ρυθμούς NBA, με το Larry O’Brien Trophy να κάνει στάσεις την Τετάρτη 13 Μαΐου στην Πλατεία Κοτζιά (10:00–14:00) και στο Golden Hall (17:00–21:00), καθώς και την Πέμπτη 14 Μαΐου στην Πλατεία Κοραή στον Πειραιά, πλησίον της στάσης μετρό Δημοτικό Θέατρο (10:00–14:00) και στο Σύνταγμα (17:00–21:00). Το Trophy Tour θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 19 Μαΐου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, πλησίον του αγάλματος Κωνσταντίνου Καραμανλή (17:00–21:00), μεταφέροντας την αυθεντική NBA εμπειρία και στη Βόρεια Ελλάδα.

Οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν με το εμβληματικό Larry O’Brien Trophy και να ζήσουν από κοντά μια ξεχωριστή NBA στιγμή, μέσα από το “3on3 Road to Glory” της Novibet, που φέρνει για ακόμη μία χρονιά την αυθεντική εμπειρία του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ στον κόσμο στο ελληνικό κοινό.

