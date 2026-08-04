· Ναϊμέγκεν

Η Ναϊμέγκεν έδωσε τον Σάνο για 14,5 εκατ. ευρώ λίγες ώρες πριν τη σέντρα με τον Ολυμπιακό

Λίγες ώρες πριν από τη αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», η Ναϊμέγκεν συμφώνησε με την Αϊντχόφεν για την πώληση του Κοντάι Σάνο.

Η Ναϊμέγκεν έδωσε τον Σάνο για 14,5 εκατ. ευρώ λίγες ώρες πριν τη σέντρα με τον Ολυμπιακό
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Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το βράδυ της Τρίτης (04/08) τη Ναϊμέγκεν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.

Παρά το γεγονός πως η ολλανδική ομάδα έχει στρέψει την προσοχή της στην κρίσιμη ευρωπαϊκή αναμέτρηση, λίγες ώρες πριν από τη σέντρα προέκυψε σημαντική μεταγραφική εξέλιξη.

Συγκεκριμένα, η Ναϊμέγκεν ήρθε σε συμφωνία με την Αϊντχόφεν για την πώληση του Ιάπωνα μέσου, Κοντάι Σάνο.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ολλανδικό ESPN, το deal αναμένεται να φτάσει τα 14.500.000 ευρώ, ποσό που καταδεικνύει το μέγεθος της συμφωνίας μεταξύ των δύο ολλανδικών συλλόγων.

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