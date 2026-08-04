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«Στο αεροδρόμιο της Μόσχας ο Λιβάι Γκαρσία - Ερχεται Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό»

Ρωσικό δημοσίευμα αποκαλύπτει πως ο Λιβάι Γκαρσία βρίσκεται στο αεροδρόμιο της Μόσχας με προορισμό την Αθήνα.

«Στο αεροδρόμιο της Μόσχας ο Λιβάι Γκαρσία - Ερχεται Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό»
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Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «metaratings.ru», ο Λιβάι Γκαρσία βρίσκεται στο αεροδρόμιο της Μόσχας και ετοιμάζεται να αναχωρήσει με προορισμό την Αθήνα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Οι «πράσινοι» τα έχουν βρει σε όλα με τον επιθετικό από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο και είναι σε επαφές με την Σπαρτάκ, προκειμένου να υπάρξει οριστική συμφωνία.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

«Σύμφωνα με πληροφορίες του Metaratings.ru, ο επιθετικός της Σπαρτάκ Μόσχας, Λιβάι Γκαρσία, βρίσκεται στο αεροδρόμιο και αναμένεται να αναχωρήσει άμεσα από τη Μόσχα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Η συμφωνία θα πάρει τη μορφή δανεισμού έως το τέλος της σεζόν 2026/27, με οψιόν αγοράς.

Ο Γκαρσία εντάχθηκε στη Σπαρτάκ τον χειμώνα του 2025, όταν αποκτήθηκε από την ΑΕΚ. Η μεταγραφή του κόστισε 18.7 εκατομμύρια ευρώ και αποτέλεσε την ακριβότερη στην ιστορία του ρωσικού συλλόγου.

Με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων» πραγματοποίησε 48 συμμετοχές, σημειώνοντας 10 γκολ και μοιράζοντας 5 ασίστ. Το συμβόλαιό του με τη Σπαρτάκ έχει ισχύ έως τις 30 Ιουνίου 2028, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία, σύμφωνα με το Transfermarkt, εκτιμάται στα 7 εκατομμύρια ευρώ».

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