Το πρώτο βήμα έγινε για τον Τσιτσιπά στο Μόντρεαλ, νίκησε 2-0 τον Νταμ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν αποτελεσματικός στα κρίσιμα σημεία και εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του Μάρτιν Νταμ, φτάνοντας στη νίκη με 6-4, 6-4.

Το πρώτο σετ ήταν ιδιαίτερα κλειστό, με τους δύο αθλητές να διατηρούν το σερβίς τους μέχρι το 4-4. Σε εκείνο το σημείο, ο Νταμ υπέπεσε σε διαδοχικά λάθη και ο Τσιτσιπάς βρήκε την ευκαιρία να «χτυπήσει». Ο 27χρονος δημιούργησε διπλό break point και πήρε το break με διπλό λάθος του Αμερικανού.

Έχοντας πλέον το προβάδισμα με 5-4, ο Τσιτσιπάς σέρβιρε για το σετ και δεν αντιμετώπισε προβλήματα, κλείνοντας το πρώτο μέρος με 6-4.

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε με τον χειρότερο τρόπο για τον Έλληνα τενίστα, καθώς ο Νταμ κατάφερε να κάνει break και να προηγηθεί με 2-0.

Η αντίδραση του Τσιτσιπά, ωστόσο, ήταν άμεση και εντυπωσιακή. Ο Έλληνας πρωταθλητής ανέβασε την απόδοσή του και «έτρεξε» ένα σερί 5-0, φτάνοντας στο 5-2 και μία ανάσα από τη νίκη.

Ο Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να κλείσει το ματς στο 8ο game, παρά το γεγονός πως είχε match point, ενώ ο Νταμ εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και μείωσε σε 5-3. Ο Αμερικανός κράτησε στη συνέχεια το σερβίς του για το 5-4, όμως ο Τσιτσιπάς είχε ακόμη ένα break στην κατοχή του.

Στο 10ο game ο Έλληνας τενίστας σέρβιρε ξανά για τη νίκη και αυτή τη φορά δεν άφησε περιθώρια στον αντίπαλό του, φτάνοντας στο 6-4 και πανηγυρίζοντας την πρόκριση στον δεύτερο γύρο.

Εκεί, ο Τσιτσιπάς θα βρεθεί απέναντι στον Ζοάο Φονσέκα, σε μία ακόμη απαιτητική αναμέτρηση στο Masters 1000 του Καναδά.