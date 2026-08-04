Ολυμπιακός: Επαφές με τη Ράσινγκ Σανταντέρ για τον Γκουστάβο Πουέρτα

Την περίπτωση του Γκουστάβο Πουέρτα εξετάζει ο Ολυμπιακός, έχοντας ήδη ανοίξει επαφές με τη Ράσινγκ Σανταντέρ για την απόκτηση του 23χρονου μέσου.

Ο Κολομβιανός χαφ ανήκει στη Σανταντέρ, η οποία εξασφάλισε την άνοδό της στη La Liga, και έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων. Τις τελευταίες ημέρες, μάλιστα, δημοσιεύματα από την Ισπανία συνέδεσαν το όνομά του με τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει επαφές με την ισπανική ομάδα, εξετάζοντας σοβαρά το ενδεχόμενο να κινηθεί για την απόκτησή του. Η υπόθεση δεν βρίσκεται ακόμη σε προχωρημένο στάδιο, με τους «ερυθρόλευκους» να γνωρίζουν πως πρόκειται για μια απαιτητική μεταγραφή.

Η Ράσινγκ Σανταντέρ φέρεται να κοστολογεί τον Πουέρτα με ένα ποσό που ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ, κάτι που ανεβάζει σημαντικά τον βαθμό δυσκολίας της υπόθεσης.

Ο 23χρονος θεωρείται ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ταλέντα της νέας γενιάς του κολομβιανού ποδοσφαίρου. Ο Πουέρτα έκανε τα πρώτα σημαντικά βήματα της καριέρας του στην Μπογκοτά, προσελκύοντας το ενδιαφέρον ευρωπαϊκών συλλόγων.

Τον Ιανουάριο του 2023 αποκτήθηκε από τη Λεβερκούζεν, ενώ ακολούθησε ο δανεισμός του στη Νυρεμβέργη και στη συνέχεια η παρουσία του στην ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο, με την οποία κατέκτησε το νταμπλ. Στη συνέχεια πέρασε από την Αγγλία και τη Χαλ, προτού βρει στη Ράσινγκ Σανταντέρ το σημαντικότερο μέχρι σήμερα βήμα της καριέρας του.