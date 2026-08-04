Ολυμπιακός - Ναϊμέγκεν: Με Σάλιακα η ενδεκάδα του Μεντιλίμπαρ

Ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη μάχη της νέας σεζόν και στο πρώτο παιχνίδι θα υποδεχτεί τη Ναϊμέγκεν στο Φάληρο, για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε σε εκπλήξεις στην 11άδα, με τον Σάλιακα να ξεκινά τελικά δεξιά και τον Κάρμο στο πλευρό του Ρέτσου στην άμυνα.

Παράλληλα, στα εξτρέμ βρίσκεται ο Ροντινέι, ενώ επίσημο ντεμπούτο θα κάνει και ο Ρόκα, με τους Ζότα Σίλβα και Ζέλσον Μαρτίνς να μένουν στον πάγκο.

Η σύνθεση του Ολυμπιακού: Πόποβιτς - Σάλιακας, Ρέτσος, Κάρμο, Μπρούνο - Γκαρθία, Μουζακίτης - Ροντινέι, Τσικίνιο, Ρόκα - Ελ Κααμπί.

Από την πλευρά του, ο Ντικ Σρούντερ, άφησε στον πάγκο τον Ντούσαν Τάντιτς, θεωρώντας πως είναι ανέτοιμος.

Παράλληλα, εκτός αποστολής έμεινε ένας από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας, ο Σάνο, καθώς φαίνεται πως ολοκληρώνεται η μεταγραφή του στην Αϊντχόφεν.

Ναϊμέγκεν (Ντικ Σρούντερ): Ορτέγκα – Στορμ, Σάντλερ, Φόνβιλ – Ουαΐσα, Μοντέιρο, Νέγιασμιτς, Λέμπρετον – Μπίσοφ, Σερί – Λίνσεν.

Στον πάγκο: Έντιους, Ζενέστ, Περέιρα, Ουβεγιάν, Εμρέ Μορ, Χάνσεν-Άαρεν, Τάντιτς, Βίλουμσον, Σίρχαους, Κερς.