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Ολυμπιακός - Ναϊμέγκεν: Με Σάλιακα η ενδεκάδα του Μεντιλίμπαρ

Δείτε τις επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την αρχική ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο πρώτο ματς με τη Ναϊμέγκεν για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Ολυμπιακός - Ναϊμέγκεν: Με Σάλιακα η ενδεκάδα του Μεντιλίμπαρ
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Ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη μάχη της νέας σεζόν και στο πρώτο παιχνίδι θα υποδεχτεί τη Ναϊμέγκεν στο Φάληρο, για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε σε εκπλήξεις στην 11άδα, με τον Σάλιακα να ξεκινά τελικά δεξιά και τον Κάρμο στο πλευρό του Ρέτσου στην άμυνα.

Παράλληλα, στα εξτρέμ βρίσκεται ο Ροντινέι, ενώ επίσημο ντεμπούτο θα κάνει και ο Ρόκα, με τους Ζότα Σίλβα και Ζέλσον Μαρτίνς να μένουν στον πάγκο.

Η σύνθεση του Ολυμπιακού: Πόποβιτς - Σάλιακας, Ρέτσος, Κάρμο, Μπρούνο - Γκαρθία, Μουζακίτης - Ροντινέι, Τσικίνιο, Ρόκα - Ελ Κααμπί.

Από την πλευρά του, ο Ντικ Σρούντερ, άφησε στον πάγκο τον Ντούσαν Τάντιτς, θεωρώντας πως είναι ανέτοιμος.

Παράλληλα, εκτός αποστολής έμεινε ένας από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας, ο Σάνο, καθώς φαίνεται πως ολοκληρώνεται η μεταγραφή του στην Αϊντχόφεν.

Ναϊμέγκεν (Ντικ Σρούντερ): Ορτέγκα – Στορμ, Σάντλερ, Φόνβιλ – Ουαΐσα, Μοντέιρο, Νέγιασμιτς, Λέμπρετον – Μπίσοφ, Σερί – Λίνσεν.

Στον πάγκο: Έντιους, Ζενέστ, Περέιρα, Ουβεγιάν, Εμρέ Μορ, Χάνσεν-Άαρεν, Τάντιτς, Βίλουμσον, Σίρχαους, Κερς.

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