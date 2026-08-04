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«Υπογράφει για δύο χρόνια στην Αϊντχόφεν ο Κόστιτς»

Ο Φίλιπ Κόστιτς βρίσκεται μία ανάσα από την Αϊντχόφεν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

«Υπογράφει για δύο χρόνια στην Αϊντχόφεν ο Κόστιτς»
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Στην Αϊντχόφεν φαίνεται πως θα συνεχίσει την καριέρα του ο Φίλιπ Κόστιτς, ο οποίος είχε βρεθεί στο μεταγραφικό στόχαστρο της ΑΕΚ.

Ο 33χρονος Σέρβος έχει έρθει σε συμφωνία με την πρωταθλήτρια Ολλανδίας και πλέον απομένουν τα τυπικά για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Κόστιτς αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις την Τετάρτη (05/08) και, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα ανακοινωθεί από τη νέα του ομάδα.

Ο έμπειρος Σέρβος θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με την Αϊντχόφεν, βάζοντας έτσι τέλος στα σενάρια που τον συνέδεαν με την ΑΕΚ.

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