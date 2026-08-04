«Υπογράφει για δύο χρόνια στην Αϊντχόφεν ο Κόστιτς»

Στην Αϊντχόφεν φαίνεται πως θα συνεχίσει την καριέρα του ο Φίλιπ Κόστιτς, ο οποίος είχε βρεθεί στο μεταγραφικό στόχαστρο της ΑΕΚ.

Ο 33χρονος Σέρβος έχει έρθει σε συμφωνία με την πρωταθλήτρια Ολλανδίας και πλέον απομένουν τα τυπικά για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Κόστιτς αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις την Τετάρτη (05/08) και, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα ανακοινωθεί από τη νέα του ομάδα.

Ο έμπειρος Σέρβος θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με την Αϊντχόφεν, βάζοντας έτσι τέλος στα σενάρια που τον συνέδεαν με την ΑΕΚ.