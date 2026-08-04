Ρόμα: Ανεπίσημο ντεμπούτο του Κουλιεράκη στο φιλικό με τη Νιούπορτ
Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα της Ρόμα, καθώς ξεκίνησε βασικός στο φιλικό των «τζαλορόσι» με τη Νιούπορτ.
Το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Ρόμα πραγματοποίησε ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Οι «τζαλορόσι» αντιμετωπίζουν τη Νιούπορτ στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους στην Ουαλία, με τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό να παίρνει φανέλα βασικού.
Η ενδεκάδα της Ρόμα:
Σβίλαρ, Μαντσίνι, Εντικά, Κουλιεράκης, Ρενς, Ελ Αϊναουί, Ερμόσο, Γουέσλεϊ, Κριστάντε, Ντιμπάλα, Κάστρο.