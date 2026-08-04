Ρόμα: Ανεπίσημο ντεμπούτο του Κουλιεράκη στο φιλικό με τη Νιούπορτ

Το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Ρόμα πραγματοποίησε ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Οι «τζαλορόσι» αντιμετωπίζουν τη Νιούπορτ στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους στην Ουαλία, με τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό να παίρνει φανέλα βασικού.

Η ενδεκάδα της Ρόμα:

Σβίλαρ, Μαντσίνι, Εντικά, Κουλιεράκης, Ρενς, Ελ Αϊναουί, Ερμόσο, Γουέσλεϊ, Κριστάντε, Ντιμπάλα, Κάστρο.