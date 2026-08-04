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Παναθηναϊκός: Στο νοσοκομείο ο Τετέι, αμφίβολος και για τη ρεβάνς με ΤΣΣΚΑ - Η επίσημη ενημέρωση

Ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση του Ανδρέα Τετέι.

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Στο νοσοκομείο ο Τετέι, αμφίβολος και για τη ρεβάνς με ΤΣΣΚΑ - Η επίσημη ενημέρωση
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Ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί χωρίς τον Ανδρέα Τετέι στον πρώτο αγώνα με την ΤΣΣΚΑ 1948, καθώς παραμένει ασθενής.

Μάλιστα, ο διεθνής φορ εισήχθη στο νοσοκομείο, λόγω εμφάνισης λοιμώδους μονοπυρήνωσης, όπως ενημέρωσε και επίσημα το Τριφύλλι.

«Ο ποδοσφαιριστής μας Ανδρέας Τετέι διεκομίσθη στο νοσοκομείο όπου και παραμένει νοσηλευόμενος λόγω εμφάνισης λοιμώδους μονοπυρήνωσης. Ο διεθνής επιθετικός υποβάλλεται καθημερινά στον απαραίτητο κλινικοεργαστηριακό έλεγχο ώστε να εκτιμηθεί η πορεία της υγείας του», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Τα συμπτώματα του Τετέι είναι ήπιας μορφής που σημαίνει ότι δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία. Ωστόσο, παραμένει αμφίβολος και για τη ρεβάνς στην Βουλγαρία με την ΤΣΣΚΑ 1948.

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