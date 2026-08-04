Παναθηναϊκός: Η αποστολή για την ΤΣΣΚΑ 1948 - Εκτός Τετέι και Κρίστιανσεν, επιστροφή Κυριόπουλου

Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε την Τρίτη (4/8) η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της πρώτης αναμέτρησης με την ΤΣΣΚΑ 1948 στο Ολυμπιακό Στάδιο (5/8, 21.30) για τον 3ο προκριματικό γύρο του UEFA Conference League.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε τη λίστα της αποστολής, στην οποία συμπεριλήφθηκαν οι: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Τσάπρας, Ντε Φράι, Τουμπά, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρι, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Κυριόπουλος και Ραστόντερ.

Όπως είναι ήδη γνωστό, δεν υπολογίζεται ο Ανδρέας Τετέι, ο οποίος δεν κατάφερε να ξεπεράσει την ίωση που τον ταλαιπωρεί και τον οδήγησε σε εισαγωγή στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους και περαιτέρω έλεγχο.

Εκτός έμεινε επίσης ο Βίκτορ Κρίστιανσεν που δεν είναι ακόμη έτοιμος για να μπει σε φουλ δράση, ενώ «μπήκε» για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από ένα χρόνο ο Γιώργος Κυριόπουλος.