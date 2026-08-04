Ζότα Σίλβα: «Είναι πολύ σημαντικό για τον σύλλογο και για εμάς να είμαστε στο Champions League»

Ο Ζότα Σίλβα αναφέρθηκε στον μεγάλο στόχο της συμμετοχής στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, αλλά και στις φιλοδοξίες του με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Παράλληλα, μίλησε για τη θέση στην οποία προτιμά να αγωνίζεται, εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση να μετακομίσει στον Πειραιά και στάθηκε στην έως τώρα εμπειρία του στους «ερυθρόλευκους».

Οι δηλώσεις του:

Για τα παιχνίδια με τη Ναϊμέγκεν:

«Περιμένουμε πως θα είναι δύσκολοι αγώνες, όπως είναι φυσιολογικό σε αυτόν τον προκριματικό γύρο του Champions League! Δουλεύουμε πολύ σκληρά και για να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση πρέπει να είμαστε δυναμικοί, πολύ δυνατοί, με και χωρίς την μπάλα, και ενωμένοι για να περάσουμε από αυτές τις αναμετρήσεις».

Για τη θέση στην οποία προτιμά να αγωνίζεται:

«Νιώθω άνετα παντού στο γήπεδο. Το σημαντικό είναι να συμμετέχω στη δυναμική, να καταλαβαίνω τι θέλει ο προπονητής από εμένα και να είμαι έτοιμος να βοηθήσω την ομάδα».

Για το κίνητρο που τον έκανε να διαλέξει τον Ολυμπιακό:

«Η επιλογή του Ολυμπιακού ήταν πολύ εύκολη, ενός τεράστιου συλλόγου με σπουδαία ιστορία! Όταν μου παρουσιάστηκε η πρόταση ήθελα αμέσως να έρθω εδώ και να αρχίσω να δουλεύω με την ομάδα! Το γεγονός ότι είναι μια ομάδα που αγωνίζεται για να κερδίσει τίτλους και να αγωνιστεί σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις με έκανε επίσης πραγματικά να θέλω να έρθω στον σύλλογο».

Για τους στόχους που έχει για τη φετινή σεζόν σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο:

«Οι στόχοι είναι πάντα να κερδίζουμε τίτλους και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την ομάδα! Νομίζω ότι τώρα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτή τη φάση των προκριματικών, επειδή είναι πολύ σημαντικό για τον σύλλογο και για εμάς να είμαστε στο Champions League! Και μετά, βήμα-βήμα να πηγαίνουμε για να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι και να βοηθάμε την ομάδα με γκολ, ασίστ και σκληρή δουλειά».

Για την πρώτη του εντύπωση στην ομάδα και αν γνώριζε κάποιον από τους συμπαίκτες του από παλαιότερα:

«Η πρώτη μου εντύπωση ήταν πολύ καλή, η ομάδα είναι φανταστική, με υποδέχτηκαν πολύ καλά, νιώθω ήδη μέρος της οικογένειας! Είχα ήδη πάει με τον Κάρμο πέρυσι στην προετοιμασία και είχα παίξει εναντίον μερικών από τους παίκτες στο παρελθόν».

Για το αν θεωρεί ότι η το γεγονός ότι η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό συνδυάστηκε με τη γέννηση του γιου του, είναι σημαδιακό:

«Η γέννηση του γιου μου ήταν η καλύτερη στιγμή της ζωής μου και το γεγονός ότι συνέπεσε με τη μεταγραφή μου στον Ολυμπιακό μπορεί μόνο να σημαίνει ότι θα είναι μια επιτυχημένη σεζόν! Τουλάχιστον όλοι θα δουλέψουμε για να γίνει έτσι».