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ΟΦΗ - Αλ Σαμάλ 2-3: Ήττα για τους Κρητικούς στο τελευταίο τους φιλικό στην Ολλανδία

Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε τα φιλικά προετοιμασίας στην Ολλανδία με ήττα, καθώς η Αλ Σαμάλ ανέτρεψε το εις βάρος της 2-0 και επικράτησε με 3-2.

ΟΦΗ - Αλ Σαμάλ 2-3: Ήττα για τους Κρητικούς στο τελευταίο τους φιλικό στην Ολλανδία
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Με ήττα ολοκλήρωσε ο ΟΦΗ την παρουσία του στα φιλικά προετοιμασίας στην Ολλανδία, καθώς ηττήθηκε με 3-2 από την Αλ Σαμάλ του Κατάρ, παρότι είχε πάρει προβάδισμα δύο τερμάτων.

Οι Κρητικοί μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και μέσα στα πρώτα λεπτά κατάφεραν να πάρουν σημαντικό προβάδισμα. Μόλις στο 2ο λεπτό, ο Αθανασίου έκανε τη σέντρα, ο Αποστολάκης έστρωσε με κεφαλιά και ο Φούντας με νέα κεφαλιά από κοντά έγραψε το 1-0.

Ο ΟΦΗ συνέχισε να πιέζει και στο 10ο λεπτό διπλασίασε τα τέρματά του. Ο Ανδρούτσος βρήκε τον Φούντα, ο οποίος με αριστερό σουτ ολοκλήρωσε ιδανικά τη φάση για το 2-0.

Στο 13' ο Ανδρούτσος επιχείρησε σουτ που δεν βρήκε στόχο, ενώ πέντε λεπτά αργότερα ο Σιέλης πήρε την κεφαλιά μετά από κόρνερ του Φούντα, με την μπάλα να καταλήγει άουτ.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΟΦΗ είχε την ευκαιρία να τελειώσει το παιχνίδι. Στο 53', ο Φούντας συνεργάστηκε με τους Ισέκα και Ανδρούτσο και βρέθηκε σε θέση βολής, όμως το πλασέ του σταμάτησε στο δοκάρι.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία για το 3-0 ήρθε στο 74'. Ο Σιτμαλίδης γύρισε παράλληλα την μπάλα προς την περιοχή, όμως ο Ισέκα δεν κατάφερε από πλεονεκτική θέση να τη στείλει στα δίχτυα.

Ο ΟΦΗ δεν κατάφερε να διαχειριστεί το προβάδισμά του και η Αλ Σαμάλ εκμεταλλεύτηκε τα κενά στην άμυνα των Κρητικών.

Μέσα σε μόλις έξι λεπτά, η ομάδα του Κατάρ έφερε τα πάνω-κάτω. Ο Μπουφάρ στο 84' μείωσε σε 2-1, ο Ράμπιν δύο λεπτά αργότερα ισοφάρισε σε 2-2 και ο Ταμπά στο 90' ολοκλήρωσε την ανατροπή, διαμορφώνοντας το τελικό 3-2.

Πέρα από την ήττα, προβληματισμό προκάλεσε και ο τραυματισμός του Γιάννη Αποστολάκη, ο οποίος αποχώρησε στο δεύτερο ημίχρονο μετά από χτύπημα στο δεξί πόδι και αντικαταστάθηκε από τον Σιτμαλίδη.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Αθανασίου, Κρίζμανιτς, Σιέλης, Κωστούλας, Αποστολάκης (46’ Σιτμαλίδης), Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Νους, Φούντας, Ισέκα.

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