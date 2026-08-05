Παναθηναϊκός: Σενάριο στη Σερβία για Ούγκρεσιτς - «Τσεκάρει το wonderkid της Παρτιζάν ο Κοτσόλης»

Ο Παναθηναϊκός προκάλεσε θόρυβο για μια ακόμα φορά το φετινό καλοκαίρι με την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Λιβάι Γκαρσία.

Ωστόσο, οι «πράσινοι» δεν σταματούν εδώ και σύμφωνα και με τα όσα αναφέρει η σερβική «Mozzartsport», ο Στέφανος Κοτσόλης ενημέρωσε τους ιθύνοντες της Παρτιζάν ότι θα μεταβεί στη Σερβία ώστε να παρακολουθήσει από κοντά τον Όγκνιεν Ούγκρεσιτς στο εντός έδρας ματς με την Τόμπολα (6/8) στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου του Conference League.

Ο θηριώδης διεθνής μέσος (1,88 μ.) είναι ένα από τα πλέον ελπιδοφόρα πρότζεκτ της Σερβίας. Παρά το νεαρό της ηλικίας του (20 ετών) είναι αρχηγός στην ομάδα του, έχοντας εξελιχθεί σε ηγετική μορφή των «ασπρόμαυρων».

Ο Ούγκρεσιτς δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2030, ενώ οι εμφανίσεις του έχουν προσελκύσει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, όπως οι Μπολόνια, Τορίνο, Ουντινέζε και Σασουόλο.

Φέτος έχει ξεκινήσει ιδανικά, με δύο γκολ σε τέσσερις εμφανίσεις σε πρωτάθλημα και ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ πέρυσι κατέγραψε συνολικά 44 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό 8 γκολ και 4 ασίστ.

Αξίζει, πάντως να σημειωθεί, πως από τον Παναθηναϊκό διέψευδαν αυτό το σερβικό σενάριο.