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Επίσημο: Στην Χαλ από τον Ολυμπιακό ο Τζολάκης - Τα οικονομικά δεδομένα της μεταγραφής

Επίσημη μορφή πήρε η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στη Χαλ

Επίσημο: Στην Χαλ από τον Ολυμπιακό ο Τζολάκης - Τα οικονομικά δεδομένα της μεταγραφής
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Στα... πράσινα ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, καθώς είναι πλέον και επίσημα παίκτης της Χαλ.

Οι Πειραιώτες είχαν έρθει σε συμφωνία με την ομάδα του Ατζούν Ιλιτζάλι κι εκείνο που απέμενε ήταν να βγει η βίζα του παίκτη για να μπορεί να αγωνιστεί στην Αγγλία.

Όπως κι έγινε, με αποτέλεσμα το πρωί της Τετάρτης (5/8) ο Τζολάκης να ανακοινωθεί από τον βρετανικό σύλλογο.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας πέντε ετών, μέχρι το 2031, με τους Πειραιώτες να βάζουν στα ταμεία τους ένα ποσό που αγγίζει τα 17 εκατ. ευρώ.

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