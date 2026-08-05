Επίσημο: Στην Χαλ από τον Ολυμπιακό ο Τζολάκης - Τα οικονομικά δεδομένα της μεταγραφής
Επίσημη μορφή πήρε η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στη Χαλ
Στα... πράσινα ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, καθώς είναι πλέον και επίσημα παίκτης της Χαλ.
Οι Πειραιώτες είχαν έρθει σε συμφωνία με την ομάδα του Ατζούν Ιλιτζάλι κι εκείνο που απέμενε ήταν να βγει η βίζα του παίκτη για να μπορεί να αγωνιστεί στην Αγγλία.
Όπως κι έγινε, με αποτέλεσμα το πρωί της Τετάρτης (5/8) ο Τζολάκης να ανακοινωθεί από τον βρετανικό σύλλογο.
Ο Έλληνας τερματοφύλακας έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας πέντε ετών, μέχρι το 2031, με τους Πειραιώτες να βάζουν στα ταμεία τους ένα ποσό που αγγίζει τα 17 εκατ. ευρώ.