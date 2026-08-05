Στη Μακάμπι Τελ Αβίβ για δύο χρόνια ο Ντάνιελ Τάις

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντάνιελ Τάις, ο οποίος «έσπασε» τη συμφωνία με τη Βιλερμπάν.

Στη Μακάμπι Τελ Αβίβ για δύο χρόνια ο Ντάνιελ Τάις
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Η Μακάμπι Τελ Αβίβ επισημοποίησε μία από τις σημαντικότερες κινήσεις της στη φετινή offseason, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Ντάνιελ Τάις με διετές συμβόλαιο.

Ο 34χρονος Γερμανός σέντερ αποχώρησε από τη Μονακό έπειτα από δύο σεζόν και είχε συμφωνήσει με τη Βιλερμπάν, η οποία όμως λόγω των οικονομικών της προβλημάτων δεν ολοκλήρωση τη μεταγραφή.

Έτσι ο Τάις θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα του Όντεντ Κάτας, προσθέτοντας ποιότητα, εμπειρία και αμυντική συνέπεια στη γραμμή των ψηλών της.

Ο πρόεδρος της Μακάμπι, Σιμόν Μιζράχι, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική τη συγκεκριμένη μεταγραφή.

«Ο Ντάνιελ Τάις είναι ένας πολύ έμπειρος παίκτης και η παρουσία του θα μας ενισχύσει σημαντικά, ιδιαίτερα στην άμυνα. Είμαι χαρούμενος που, έπειτα από μακρές συζητήσεις, καταφέραμε να τον φέρουμε στη Μακάμπι», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο Όντεντ Κάτας στάθηκε στις παραστάσεις και την αγωνιστική ευελιξία του Γερμανού.

«Έχει αγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο, τόσο στο ΝΒΑ όσο και στη EuroLeague, ενώ έχει κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο και το EuroBasket με τη Γερμανία. Γνωρίζει τι απαιτείται για να δημιουργηθεί μια ομάδα με νοοτροπία νικητή. Μπορεί να αγωνιστεί κοντά αλλά και μακριά από το καλάθι, δίνοντάς μας πολλές διαφορετικές επιλογές», δήλωσε ο Ισραηλινός τεχνικός.

Στη Μονακό ο Τάις πανηγύρισε την κατάκτηση του γαλλικού πρωταθλήματος, του Κυπέλλου και του League Cup.

Την περασμένη σεζόν μέτρησε στη EuroLeague 9,7 πόντους με 69,2% στα δίποντα, 5 ριμπάουντ και 12,2 βαθμούς αξιολόγησης σε περίπου 20 λεπτά συμμετοχής. Στα playoffs ανέβασε ακόμη περισσότερο την απόδοσή του, έχοντας 13,3 πόντους και 7 ριμπάουντ ανά αγώνα.

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