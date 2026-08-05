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ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη ο Ταϊρί ενόψει της νέας σεζόν - «Στόχος ένας τίτλος»

Με… όρεξη για κατάκτηση τίτλων έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Μπριν Ταϊρί.

ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη ο Ταϊρί ενόψει της νέας σεζόν - «Στόχος ένας τίτλος»
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Ευδιάθετος και καινούργια στιλιστική επιλογή, αναφορικά με τα μαλλιά του, έφτασε την Τετάρτη (5/8) στη Θεσσαλονίκη, για τον ΠΑΟΚ, ο Μπριν Ταϊρί.

Ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος θα αποτελέσει ένα από τα μέλη του ρόστερ που συνεχίζουν την παρουσία τους στην ομάδα από την περσινή σεζόν, άνοιξε τον… χορό των αφίξεων για τον «Δικέφαλο», εν όψει της νέας αγωνιστικής χρονιάς, δηλώνοντας, άμα τη αφίξει του, «πεινασμένος» για την κατάκτηση τίτλου με τους «ασπρόμαυρους».

«Αισθάνομαι όμορφα που επέστρεψα στο σπίτι μου» ήταν η πρώτη ατάκα του στους εκπροσώπους του Τύπου, στην αίθουσα αφίξεων του αεροδρομίου «Μακεδονία», εκεί όπου τον υποδέχτηκε ο τιμ μάνατζερ του ΠΑΟΚ, Μιχάλης Γιαννακίδης.

Πρόσθεσε ο Ταϊρί λέγοντας: «Πάθος, αγωνιστικό πνεύμα και νίκες έχει να περιμένει ο κόσμος από μένα για την καινούργια χρονιά. Έχει σημασία ότι θα ξεκινήσω φέτος τη σεζόν, συγκριτικά με πέρυσι που ενσωματώθηκα με την ομάδα τον Δεκέμβριο. Γνωρίζω, πλέον, τον ΠΑΟΚ, τους ανθρώπους του, την πόλη και τους φιλάθλους. Αισθάνομαι πιο άνετα, πιο οικεία και είμαι ενθουσιασμένος για αυτό. Ο στόχος για φέτος είναι να φέρουμε έναν τίτλο στον ΠΑΟΚ».

Κατέληξε επισημαίνοντας: «Οι υψηλές αγωνιστικές προσδοκίες που υπάρχουν για την ομάδα για τη φετινή σεζόν είναι φυσιολογικές. Προσωπικά, δεν αισθάνομαι μεγαλύτερη πίεση για αυτό. Έχουμε χρόνο μπροστά μας για να δουλέψουμε, να αποκτήσουμε "χημεία" ως ομάδα, να κάνουμε αυτό που πρέπει και να αρχίσουμε να κερδίζουμε παιχνίδια. Είναι σημαντικό το γεγονός πως η ομάδα διαθέτει πολλούς παίκτες υψηλής ποιότητας. Αισθάνομαι ότι είμαι στο ίδιο υψηλό επίπεδο και νιώθω άνετα με αυτό».

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