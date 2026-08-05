Παναθηναϊκός: Το «χρυσό» deal για το «μπαμ» με Λιβάι Γκαρσία - Έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος

Ο Λιβάι Γκαρσία είναι και επίσημα παίκτης του Παναθηναϊκού από το βράδυ της Τρίτης (5/8), ενισχύοντας ακόμα περισσότερο το ρόστερ των «πράσινων».

Η διαπραγμάτευση με τη Σπαρτάκ Μόσχας ήταν δύσκολη και απαιτητική, αλλά την ώρα που η υπόθεση έδειχνε να στραβώνει ο Γιάννης Αλαφούζος έκανε μια ακόμη οικονομική υπέρβαση προκειμένου να ενισχυθεί ο σύλλογος.

Χάρη στις ενέργειες του Στέφανου Κοτσόλη, ο οποίος ανέβαλε το ταξίδι του στην Ισπανία για το TransferRoom, προκειμένου να συντονίσει από την Αθήνα τις απαιτούμενες κινήσεις και επαφές μεταξύ των Ρώσων και της πλευράς του ποδοσφαιριστή, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να προλάβει και την προθεσμία δήλωσης του Λιβάι Γκαρσία στην ευρωπαϊκή λίστα!

Κάτι που σημαίνει πως ο 28χρονος (1,81μ.) διεθνής με το Τρινιντάντ και Τομπάγκο θα είναι διαθέσιμος στα πλάνα του Τζέικομπ Νίστρουπ για τον αγώνα ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948.

Τα οικονομικά δεδομένα της συμφωνίας

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ο Παναθηναϊκός θα πληρώσει 800.000 ευρώ στη Σπαρτάκ για τον δανεισμό του παίκτη για έναν χρόνο.

Παράλληλα, συμφωνήθηκε και οψιόν αγοράς ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία δεν είναι υποχρεωτική, όπως ανέφεραν τα ρωσικά ρεπορτάζ τις προηγούμενες ημέρες.

Όσο για το συμβόλαιο του Λιβάι Γκαρσία, θα είναι μειωμένο σε σχέση με τα 3,5 εκατ. ευρώ που έπαιρνε στη Μόσχα.

Η επιθυμία του παίκτη να έρθει και να πρωταγωνιστήσει με τον Παναθηναϊκό είχαν ως αποτέλεσμα να ρίξει τις απαιτήσεις του και να πάρει κάτι παραπάνω από τα 2,1 εκατ. ευρώ ετησίως που ήταν το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ομάδα μέχρι τώρα (του Φακούντο Πελίστρι).

Γεγονός που τον καθιστά ως τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη στο Τριφύλλι.