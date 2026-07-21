Παναθηναϊκός: Μεγάλη επένδυση με τον 16χρονο Ιάσονα Βαρβαρίτη

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται ένα βήμα πριν ολοκληρώσει μια μεταγραφή με σημαντική προοπτική για το μέλλον, καθώς είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Ιάσονα Βαρβαρίτη.

Ο 16χρονος φόργουορντ, που μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στα Εκπαιδευτήρια «Πλάτων», θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της γενιάς του και όλα δείχνουν πως θα συνεχίσει την πορεία του με τη φανέλα του «τριφυλλιού».

Ο διεθνής με την Εθνική Εφήβων, γεννημένος το 2010 και με ύψος 2,02 μέτρα, ξεχώρισε και στο τουρνουά «GEN A STARS U16» της ΕΟΚ, επιβεβαιώνοντας τις υψηλές προσδοκίες που υπάρχουν γύρω από το όνομά του.

Στη διοργάνωση κατέγραψε κατά μέσο όρο 17,6 πόντους, 7,6 ριμπάουντ, 2,9 ασίστ και 1,7 κλεψίματα, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις.