«Πληρώνει την ρήτρα και φεύγει από την Μπαρτσελόνα ο Σενγκέλια»

Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ακόμη σημαντικό πλήγμα στο ρόστερ της, καθώς όλα δείχνουν πως ο Τόρνικε Σενγκέλια εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τη Βαρκελώνη, παρά το γεγονός ότι έχει ακόμη δύο χρόνια συμβολαίου.

Όπως υποστηρίζει η σερβική ιστοσελίδα «Mozzart Sport», ο Γεωργιανός φόργουορντ έχει στα χέρια του τρεις προτάσεις από ομάδες της EuroLeague και φέρεται αποφασισμένος να κάνει ο ίδιος χρήση της ρήτρας αποδέσμευσης που προβλέπει το συμβόλαιό του.

Το ποσό ανέρχεται στις 900.000 ευρώ, με τον ίδιο τον παίκτη να είναι διατεθειμένος να το καταβάλει προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα με υψηλές βλέψεις για την κατάκτηση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η κατάκτηση της EuroLeague αποτελεί, άλλωστε, έναν από τους μεγαλύτερους στόχους του Σενγκέλια, ο οποίος δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να πανηγυρίσει τον τίτλο, παρά το γεγονός ότι έχει φορέσει τις φανέλες σημαντικών ομάδων, όπως η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, η Βίρτους Μπολόνια και η Μπασκόνια, πριν μετακομίσει στην Μπαρτσελόνα το περασμένο καλοκαίρι.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι συνεχείς αλλαγές στο έμψυχο δυναμικό των «μπλαουγκράνα» φαίνεται πως έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του 34χρονου άσου. Οι αποχωρήσεις βασικών στελεχών, σε συνδυασμό με μεταγραφικές κινήσεις που τελικά δεν προχώρησαν, έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα στην ομάδα.

Έτσι, μετά τις αποχωρήσεις των Τσάβι Πασκουάλ, Γουίλ Κλάιμπερν, Τόμας Σατοράνσκι, Νίκολας Λαπροβίτολα, Γιουσούφα Φαλ και Γουίλι Ερνανγκόμεθ, αλλά και το «ναυάγιο» στις περιπτώσεις των Μάικ Τζέιμς και Μόουζες Ράιτ, με τον τελευταίο μάλιστα να μετακινείται στην Αρμάνι Μιλάνο έναντι 900.000 ευρώ, ο Σενγκέλια φαίνεται πως σκέφτεται πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο να αποχωρήσει.