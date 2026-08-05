Η «πράσινη» παρέα του Πουαριέ και ο Φρανσίσκο που υπέγραψε φανέλα Παναθηναϊκού (Photos)
Οι φωτογραφίες με… άρωμα «τριφυλλιού» που πόσταρε ο Γάλλος σέντερ, από τις μέρες διακοπών που έκανε στο νησί.
Διακοπές στη Μύκονο έκανε ο Πουαριέ. Ο Γάλλος σέντερ απόλαυσε στιγμές ξεγνοιασιάς και διασκέδασης, παρέα με συμπατριώτες του. Οι οποίοι είναι οι παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR.
Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που ανέβασε ο Πουαριέ, ήταν παρέα με Γιαμπουσέλε, Λεσόρ και Φρανσίσκο. Μάλιστα, σε μία απ’ αυτές ο νέος γκαρντ του «τριφυλλιού» υπογράφει μια φανέλα των «πράσινων» σε φίλο της ομάδας που του το ζήτησε.