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Παναθηναϊκός: Ενός λεπτού σιγή για τους αδικοχαμένους πυροσβέστες και χειριστές ελικοπτέρων

Οι «πράσινοι» κατέθεσαν αίτημα για να τιμηθεί η μνήμη τους, η UEFA το έκανε δεκτό και έτσι θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή πριν τη σέντρα του αγώνα.

Παναθηναϊκός: Ενός λεπτού σιγή για τους αδικοχαμένους πυροσβέστες και χειριστές ελικοπτέρων
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Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΤΣΣΚΑ 1948 για την πρώτη αναμέτρηση του γ’ προκριματικού γύρου του Conference League. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ και αρκετός κόσμος θα βρεθεί στις εξέδρες.

Αυτές τις μέρες η χώρα είναι συγκλονισμένη από τις τραγωδίες που είχαμε στα πύρινα μέτωπα. Με τους αδικοχαμένους πυροσβέστες και το τραγικό δυστύχημα με τη σύγκρουση ελικοπτέρων που στοίχισε τη ζωή δύο χειριστών.

Η «πράσινη» ΠΑΕ κατέθεσε αίτημα στην UEFA για να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, στη μνήμη των ηρωικών πυροσβεστών και χειριστών ελικοπτέρων, που έχασαν τη ζωή τους κάνοντας το καθήκον τους.

Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία το έκανε αμέσως δεκτό και έτσι θα τιμηθεί με αυτό τον τρόπο η μνήμη τους πριν τη σέντρα της αναμέτρησης (21:30).

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