Παναθηναϊκός: Ενός λεπτού σιγή για τους αδικοχαμένους πυροσβέστες και χειριστές ελικοπτέρων

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΤΣΣΚΑ 1948 για την πρώτη αναμέτρηση του γ’ προκριματικού γύρου του Conference League. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ και αρκετός κόσμος θα βρεθεί στις εξέδρες.

Αυτές τις μέρες η χώρα είναι συγκλονισμένη από τις τραγωδίες που είχαμε στα πύρινα μέτωπα. Με τους αδικοχαμένους πυροσβέστες και το τραγικό δυστύχημα με τη σύγκρουση ελικοπτέρων που στοίχισε τη ζωή δύο χειριστών.

Η «πράσινη» ΠΑΕ κατέθεσε αίτημα στην UEFA για να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, στη μνήμη των ηρωικών πυροσβεστών και χειριστών ελικοπτέρων, που έχασαν τη ζωή τους κάνοντας το καθήκον τους.

Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία το έκανε αμέσως δεκτό και έτσι θα τιμηθεί με αυτό τον τρόπο η μνήμη τους πριν τη σέντρα της αναμέτρησης (21:30).