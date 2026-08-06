Μοχάμεντ Σαλάχ: Υπέγραψε το «χρυσό» συμβόλαιό του με την Τραμπζονσπόρ

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ είναι με κάθε επισημότητα παίκτης της Τραμπζονσπόρ.

Μοχάμεντ Σαλάχ: Υπέγραψε το «χρυσό» συμβόλαιό του με την Τραμπζονσπόρ
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Ο Μοχάμεντ Σαλάχ έκανε τη μεταγραφή του καλοκαιριού, συμφωνώντας να συνεχίσει την καριέρα του στην Τραμπζονσπόρ.

Ο Αιγύπτιος σταρ έφτασε στο αεροδρόμιο Ατατούρκ της Κωνσταντινούπολης το μεσημέρι της Τετάρτης (5/8), μέσα σε αποθέωση από τους φίλους της τουρκικής ομάδας.

Μία ημέρα αργότερα, έπεσαν και επίσημα οι υπογραφές μεταξύ των δύο πλευρών. Ο πρώην αστέρας της Λίβερπουλ ανακοινώθηκε από την ομάδα της Κωνσταντινούπουλης, στην οποία έβαλε την υπογραφή του για τα επόμενα δύο χρόνια.

Μάλιστα, θα πάρει 34 εκατομμύρια ευρώ για αυτά τα δύο χρόνια, ενώ θα έχει λαμβάνεις και το 25% από τα έσοδα των εμφανίσεων που θα πουληθούν.

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