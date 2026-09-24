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Τούχελ: «Ο Κέιν είναι η επιλογή μου για να κερδίσει τη Χρυσή Μπάλα»

Ο Τόμας Τούχελ μίλησε ενόψει της αναμέτρησης της Αγγλίας με την Ισπανία και υποστήριξε ότι ο Χάρι Κέιν πρέπει να κερδίσει τη Χρυσή Μπάλα.

Τούχελ: «Ο Κέιν είναι η επιλογή μου για να κερδίσει τη Χρυσή Μπάλα»
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Η Αγγλία και η Ισπανία κοντράρονται το Σάββατο (26/09, 21:45), στην πρεμιέρα του Nations League, με τον Τόμας Τούχελ να μιλά δύο ημέρες πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός των «Τριών Λιονταριών» ρωτήθηκε μεταξύ άλλων για τη Χρυσή Μπάλα, με τον ίδιο να παίρνει θέση υπέρ του αρχηγού της Αγγλίας, Χάρι Κέιν.

Οι δηλώσεις του Τούχελ:

«Ο Χάρι Κέιν είναι η επιλογή μου για να κερδίσει τη Χρυσή Μπάλα. Μετά από αυτή τη σεζόν, με τόσα γκολ που πέτυχε, τα οποία ήταν πάνω από 70.

Τρεις τίτλοι με την Μπάγερν Μονάχου. Ημιτελικοί Παγκοσμίου Κυπέλλου και Τσάμπιονς Λιγκ».

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