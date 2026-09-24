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LIVEBLOG: Το pregame του Μπασκόνια - Ολυμπιακός στην πρεμιέρα των «ερυθρόλευκων» στην EuroLeague

Δείτε μέσα από το Onsports το pregame του αγώνα ανάμεσα στη Μπασκόνια και τον Ολυμπιακό στη «Buesa Arena» για την πρεμιέρα της EuroLeague.

Γιάννης Χονδρός

LIVEBLOG: Το pregame του Μπασκόνια - Ολυμπιακός στην πρεμιέρα των «ερυθρόλευκων» στην EuroLeague
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Από τη Βιτόρια εκκινεί το ταξίδι του στη φετινή EuroLeague ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να κοντράρονται με τη Μπασκόνια στη «Buesa Arena» και να στοχεύουν σε ένα θετικό ξεκίνημα.

Το Onsports σας μεταφέρει τα τελευταία νέα από τα στρατόπεδα των δύο ομάδων, όπως επίσης και κλίμα ενόψει του τζάμπολ στη Χώρα των Βάσκων

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