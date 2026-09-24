LIVEBLOG: Το pregame του Μπασκόνια - Ολυμπιακός στην πρεμιέρα των «ερυθρόλευκων» στην EuroLeague

Από τη Βιτόρια εκκινεί το ταξίδι του στη φετινή EuroLeague ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να κοντράρονται με τη Μπασκόνια στη «Buesa Arena» και να στοχεύουν σε ένα θετικό ξεκίνημα.

Το Onsports σας μεταφέρει τα τελευταία νέα από τα στρατόπεδα των δύο ομάδων, όπως επίσης και κλίμα ενόψει του τζάμπολ στη Χώρα των Βάσκων

Δείτε το LIVEBLOG: