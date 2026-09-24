Σερβία: Με Ζίβκοβιτς και Γιόβιτς η ενδεκάδα για το ματς ενάντια στην Ελλάδα

Με τον Λούκα Γιόβιτς και τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς στο αρχικό σχήμα παρατάσσεται η Σερβία απέναντι στην Ελλάδα, στην πρεμιέρα της «γαλανόλευκης» στη League A του Nations League.

Ο Βέλικο Παούνοβιτς γνωστοποίησε την ενδεκάδα της ομάδας του περίπου μία ώρα πριν από τη σέντρα στο «Ράικο Μίτιτς», επιλέγοντας δύο ποδοσφαιριστές που γνωρίζει καλά το ελληνικό κοινό.

Ο επιθετικός της ΑΕΚ θα αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για τους Σέρβους, παίρνοντας θέση στην κορυφή της επίθεσης. Από την άλλη, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ θα κινηθεί στη δεξιά πλευρά της μεσοεπιθετικής γραμμής.

Η ενδεκάδα της Σερβίας

Β. Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Σίμιτς, Εράνκοβιτς, Πάβλοβιτς, Κόστιτς, Ζίβκοβιτς, Σ. Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Μαξίμοβιτς, Τσβέτκοβιτς, Τάντιτς, Γιόβιτς.