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Σερβία: Με Ζίβκοβιτς και Γιόβιτς η ενδεκάδα για το ματς ενάντια στην Ελλάδα

Οι αρχικές επιλογές του Παούνοβιτς για το ματς με τη «γαλανόλευκη».

Σερβία: Με Ζίβκοβιτς και Γιόβιτς η ενδεκάδα για το ματς ενάντια στην Ελλάδα
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Με τον Λούκα Γιόβιτς και τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς στο αρχικό σχήμα παρατάσσεται η Σερβία απέναντι στην Ελλάδα, στην πρεμιέρα της «γαλανόλευκης» στη League A του Nations League.

Ο Βέλικο Παούνοβιτς γνωστοποίησε την ενδεκάδα της ομάδας του περίπου μία ώρα πριν από τη σέντρα στο «Ράικο Μίτιτς», επιλέγοντας δύο ποδοσφαιριστές που γνωρίζει καλά το ελληνικό κοινό.

Ο επιθετικός της ΑΕΚ θα αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για τους Σέρβους, παίρνοντας θέση στην κορυφή της επίθεσης. Από την άλλη, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ θα κινηθεί στη δεξιά πλευρά της μεσοεπιθετικής γραμμής.

Η ενδεκάδα της Σερβίας

Β. Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Σίμιτς, Εράνκοβιτς, Πάβλοβιτς, Κόστιτς, Ζίβκοβιτς, Σ. Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Μαξίμοβιτς, Τσβέτκοβιτς, Τάντιτς, Γιόβιτς.

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