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Ολυμπιακός: Η δωδεκάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κόντρα στη Μπασκόνια - Μέσα ο Μιλουτίνοφ

Δείτε τις επιλογές που θα έχει στη διάθεσή του ο Γιώργος Μπαρτζώκας για την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη EuroLeague κόντρα στη Μπασκόνια (24/9, 21:30).

Γιάννης Χονδρός

Ολυμπιακός: Η δωδεκάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κόντρα στη Μπασκόνια - Μέσα ο Μιλουτίνοφ
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Από τη Βιτόρια εκκινεί το ταξίδι του στη φετινή EuroLeague ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να κοντράρονται με τη Μπασκόνια στη «Buesa Arena» και να στοχεύουν σε ένα θετικό ξεκίνημα.

Λίγη ώρα πριν το τζάμπολ στη Χώρα των Βάσκων έγινε γνωστή και η δωδεκάδα που θα έχει στη διάθεσή του ο Γιώργος Μπαρτζώκας, με τον Έλληνα τεχνικό να υπολογίζει κανονικά στις υπηρεσίες του Νίκολα Μιλουτίνοφ, καθώς ο Σέρβος ψηλός έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα τενοντίτιδας που τον ταλαιπωρούσε από την προετοιμασία.

Αντίθετα, εκτός έμεινε ο Αντώνης Καραγιαννίδης.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: ΜακΙντάιρ, Μοντέρο, Τζόσεφ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Γουόρντ, Παπανικολάου, Βεζένκοβ, Εντιάι, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς

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