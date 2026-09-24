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Αγγελόπουλος: «Η ΑΕΚ έρχεται από πολύ μακριά και κουβαλάει την ψυχή των ιδρυτών της»

Τα λόγια του μεγαλομετόχου της Ένωσης για τις αξίες και όσα πρεσβεύει ο σύλλογος.

Αγγελόπουλος: «Η ΑΕΚ έρχεται από πολύ μακριά και κουβαλάει την ψυχή των ιδρυτών της»
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Σε νέα εποχή εμφανισιακά μπαίνει η ΑΕΚ για τη σεζόν 2026/27, με την Ένωση να παρουσιάζει το βράδυ της Πέμπτης (24/09) τις τέσσερις εμφανίσεις που θα φορέσει η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τη νέα συνεργασία της ΚΑΕ με εταιρία στοιχηματισμού, η οποία αναλαμβάνει τον ρόλο του μεγάλου χορηγού της ομάδας.

Στο επίκεντρο της βραδιάς βρέθηκε και ο Μάκης Αγγελόπουλος. Ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ ΑΕΚ καλωσόρισε την εταιρία στη νέα συνεργασία και στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ταυτότητα του συλλόγου, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στις αξίες και τα ιδεώδη που συνοδεύουν την ΑΕΚ διαχρονικά.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, πρόκειται για στοιχεία που παραμένουν αναλλοίωτα στον χρόνο και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας και της φιλοσοφίας της Ένωσης.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αγγελόπουλος

«Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ που ήρθατε και μας κάνατε την τιμή να βρίσκεστε στην παρουσίαση της νέας μας φανέλας και του νέου μας χορηγού. Η Superbet, με παρουσία σε πολλές χώρες και όχι μόνο, ήρθε να επενδύσει εκατοντάδες εκατομμύρια τα επόμενα πέντε χρόνια.

Η οικογένεια της ΑΕΚ καλωσορίζει τη Superbet. Η οικογένεια της ΑΕΚ έρχεται από πολύ μακριά, κουβαλάει την ψυχή των ιδρυτών μας, την ιστορία αυτών που έπαιξαν για την ομάδα, κουβαλάει 102 χρόνια ιστορίας, τις αξίες και τα ιδανικά της ομάδας μας.

Όλα αυτά, που παραμένουν διαχρονικά και αναλλοίωτα, θα συμπορευθούν με τις αξίες και το κοινό όραμα που μοιραζόμαστε με τη Superbet».

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