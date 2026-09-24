Στον... αέρα η Αδριατική Λίγκα: Αποχή διαιτητών, αναβολές και απειλή οριστικού «λουκέτου»

Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκεται το μέλλον της Αδριατικής Λίγκας, με την πρεμιέρα να αναβάλλεται και τους διαιτητές της διοργάνωσης να απέχουν από τα παιχνίδια.

Στον... αέρα η Αδριατική Λίγκα: Αποχή διαιτητών, αναβολές και απειλή οριστικού «λουκέτου»
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Πρωτοφανή κρίση βιώνει η Αδριατική Λίγκα, με το μέλλον της διοργάνωσης να θεωρείται αβέβαιο πριν καλά καλά γίνει το πρώτο τζάμπολ της σεζόν.

Συγκεκριμένα, υπάρχει οικονομική διαφορά ανάμεσα στη διοργανώτρια αρχή και τους διαιτητές, οι οποίοι ζήτησαν αυξήσεις στις απολαβές τους. Η άρνηση της διοργανώτριας οδήγησε τους ρέφερι σε απόφαση για αποχή, αφήνοντας στον... αέρα το πρωτάθλημα.

Μάλιστα, η αναμέτρηση της Μπουντούτσνοστ με την Τσιμπόνα στην Ποντγκόριτσα αναβλήθηκε επίσημα, με τους Κροάτες να μην ταξιδεύουν καν στο Μαυροβούνιο. Σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να σώσει την κατάσταση, η διοίκηση της ABA αναζήτησε διαιτητές από χώρες όπως η Νορβηγία, η Εσθονία ακόμα και η Κολομβία, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Το αδιέξοδο έχει προκαλέσει ισχυρούς τριγμούς και στις σχέσεις των συλλόγων. Σύμφωνα με σερβικά δημοσιεύματα, ομάδες όπως ο Ερυθρός Αστέρας, η FMP, η Ζαντάρ, η Κρκα και η Μέγκα Μπάσκετ εξαπέλυσαν ευθεία επίθεση στην ηγεσία της λίγκας, κατηγορώντας την για πλήρη απώλεια ελέγχου.

Πλέον, το ενδεχόμενο οριστικού λουκέτου είναι πιο ορατό από ποτέ καθώς δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ουσιαστική λύση στο πρόβλημα που έχει προκύψει.

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