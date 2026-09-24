Τα... έχωσε στον Τζόουνς ο Άντιτς: «Αυτόν τον τύπο που παίζει στον Ολυμπιακό θα του έριχνα γροθιά»

Στα εσωτερικά προβλήματα που αντιμετώπισε η Παρτιζάν την περασμένη αγωνιστική περίοδο αναφέρθηκε ο Πέρο Άντιτς, μιλώντας στο σερβικό podcast «Jao Mile».

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού περιέγραψε μια κατάσταση στην οποία, από ένα σημείο και μετά, η ομάδα είχε χάσει τον έλεγχο των αποδυτηρίων.

Η σεζόν σημαδεύτηκε, μεταξύ άλλων, από την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, έπειτα από τη διαμάχη του με τη διοίκηση, αλλά και από ζητήματα που αφορούσαν παίκτες του ρόστερ. Σε αυτά στάθηκε ο Άντιτς, αναφερόμενος ειδικότερα στους Ταϊρίκ Τζόουνς και Τζαμπάρι Πάρκερ.

Αναλυτικά όσα είπε

«Ή εκείνος ο τύπος που είναι τώρα στον Ολυμπιακό, αυτός που όλο φωνάζει και ωρύεται. Θα του έριχνα μια γροθιά ακριβώς ανάμεσα στα μάτια, αδερφέ. Πρέπει να δείχνεις σεβασμό. Αλλιώς, δείχνεις αυτόματα ότι είσαι ηλίθιος. Και το παίζει σκληρός, λες και θέλει να πλακωθεί. Απλά ρίξε του ξύλο, αδερφέ. (σ.σ. γελάει)».

Όσα είπε για τον Πάρκερ: «Νομίζω ότι είχα μιλήσει και με τον Μπάτα Ζίμονιτς για αυτό, τότε. Του είχα πει: Δεν φαντάζεσαι πόσο θα ήθελα να βρίσκομαι σε εκείνα τα αποδυτήρια. Ως αρχηγός, ακόμα κι αν δεν έπαιζα, απλώς και μόνο να ήμουν εκεί. Κοιτούσα την περίπτωση του Πάρκερ. Όχι ότι θέλω να επιτεθώ σε κανέναν τώρα, αλλά ο προπονητής σε επιλέγει, σε στηρίζει οικονομικά και μετά εσύ στρέφεσαι εναντίον του».