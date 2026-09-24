Θύρα 13 για την πρεμιέρα με Ομπράντοβιτς: «Όλοι μαζί, έτοιμοι να γράψουμε άλλη μία χρυσή σελίδα»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ρίχνεται στη μάχη της νέας σεζόν, αντιμετωπίζοντας απόψε (24/9, 21:15) την Παρί στο Telekom Center Athens για την 1η αγωνιστική της EuroLeague.

Ένα παιχνίδι που σηματοδοτεί και την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς σε επίσημο ματς της ομάδας μετά από 14 χρόνια και σχεδόν 4 μήνες ή για την ακρίβεια μετά από 5.230 μέρες.

Το γήπεδο αναμένεται να είναι κατάμεστο, με τη Θύρα 13 να στέλνει το δικό της μήνυμα ενότητας για την παρουσία του Ζοτς, αλλά και το ξεκίνημα της σεζόν για τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά το μήνυμα της Θύρας 13:

«Οι παλιές αγάπες πάντα επιστρέφουν εκεί που ανήκουν. Στο πραγματικό τους σπίτι. Εκεί που έλαμψαν και μετέτρεψαν το ΟΑΚΑ σε αστραφτερό ουρανό!

Όσες δυσκολίες κι αν βρέθηκαν στον δρόμο τους, δεν χάθηκαν ποτέ. Άντεξαν, δοκιμάστηκαν, αλλά έμειναν ζωντανές.Γιατί ξέρουν πως ο προορισμός είναι ένας, η κορυφή.

Η αυλαία δεν έπεσε ποτέ. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι απλώς μια ομάδα. Είναι πίστη, περηφάνια και τρόπος ζωής.

Οι παλιές αγάπες δεν ξεχνιούνται και δεν χάνονται, επανενώνονται και ξαναλάμπουν εκεί που μεγαλούργησαν.

Και τώρα, όλοι μαζί, είμαστε έτοιμοι να γράψουμε άλλη μία χρυσή σελίδα στην ιστορία του Τριφυλλιού.

Γιατί η επόμενη πράξη θα είναι πάντα και η πιο συγκλονιστική!

The Show Must Go On».