ΑΕΚ: Αίτημα αναβολής με Ατρόμητο - Μένει στην Αγγλία για τα παιχνίδια με Σαχτάρ και Σίτι

Ο Μάρκο Νίκολιτς είχε προαναγγείλει τις προηγούμενες ημέρες πως η ΑΕΚ εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει την αναβολή του αγώνα με τον Ατρόμητο, λόγω των δύο συνεχόμενων ευρωπαϊκών αναμετρήσεων επί αγγλικού εδάφους.

Πλέον, η απόφαση έχει ληφθεί και η Ένωση προχωρά στην ενεργοποίηση του δικαιώματός της, καταθέτοντας το σχετικό αίτημα για την αναβολή της αναμέτρησης στο Περιστέρι, η οποία είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 17 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο «Στάμφορντ Μπριτζ» την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 22:00, ενώ λίγες ημέρες αργότερα, την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, θα αγωνιστεί στο «Έτιχαντ» κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι.

Η «κιτρινόμαυρη» αποστολή θα παραμείνει στην Αγγλία καθ' όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης εβδομάδας. Με αυτόν τον τρόπο, η ΑΕΚ θα αποφύγει τα διαδοχικά ταξίδια από και προς την Ελλάδα, ενώ παράλληλα θα έχει περισσότερο χρόνο για προετοιμασία και αποκατάσταση ενόψει των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών της.