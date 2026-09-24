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Πανσερραϊκός: Στον Κώστα Γεωργιάδη τα ηνία της ομάδας

Τον διάδοχο του Αλέκου Βοσνιάδη στον πάγκο βρήκε ο Πανσερραϊκός, με τα «λιοντάρια» να ανακοινώνουν την έναρξη της συνεργασίας με τον Κώστα Γεωργιάδη.

Πανσερραϊκός: Στον Κώστα Γεωργιάδη τα ηνία της ομάδας
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Στο πρόσωπο του Κώστα Γεωργιάδη βρήκε τον αντικαταστάτη του Αλέκου Βοσνιάδη στην τεχνική ηγεσία ο Πανσερραϊκός, με τα «λιοντάρια» να ανακοινώνουν το μεσημέρι της Πέμπτης (24/09) την έναρξη της συνεργασίας τους με τον 46χρονο τεχνικό.

Ο Βοσνιάδης πλήρωσε το... μάρμαρο του κακού ξεκινήματος στη Superbet League 2, όσο και της βαριάς ήττας με 8-1 από την ΑΕΚ στο Κύπελλο Ελλάδας.

Μέχρι πρότινος ο Γεωργιάδης καθόταν στον πάγκο του Πανθρακικού, ωστόσο διέκοψε τη συνεργασία του προκειμένου να αναλάβει τα ηνία του Πανσερραϊκού.

H ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Κώστα Γεωργιάδη, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας… στον δρόμο για την επιστροφή στην Super League.

Ο Κώστας Γεωργιάδης είναι γεννημένος στις 17/01/1980, με καταγωγή από την Βαμβακιά Σερρών. Ειναι κάτοχος διπλώματος UEFA PRO και απόφοιτος του ΤΕΦΑΑ.

Έχει εργαστεί σε Αγροτικό Αστέρα, Απόλλωνα Πόντου, Π.Ο. Τρίγλιας, Βέροια, Ηρακλή, Πανιώνιο(με τον οποίον κατέκτησε το πρωτάθλημα της Γ Εθνικής), Καμπανιακό, ΝΠΣ Βόλο, Νίκη Βόλου και Πανθρακικό, ενώ έχει αναδειχθεί δύο φορές ως κορυφαίος προπονητής στην Super League 2.

Στο τεχνικό τιμ του Πανσερραϊκού προστίθενται και οι συνεργάτες του, Πάρης Λεωνιδάκης και Γιώργος Σβύνος.

Καλώς ήρθατε στην οικογένεια των λιονταριών και καλή επιτυχία».

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