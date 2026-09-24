Πόλο: Στην Αθήνα οι τελικοί των Παγκοσμίων Κυπέλλων ανδρών και γυναικών το 2027

Στην Αθήνα και το κολυμβητήριο των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων θα «χτυπά» τον προσεχή Φεβρουάριο η «καρδιά» της παγκόσμιας υδατοσφαίρισης. Η World Aquatics ανακοίνωσε σήμερα την ανάθεση στη χώρα μας της τελικής φάσης του World Cup ανδρών και γυναικών, το διάστημα 24-28 Φεβρουαρίου 2027, όπου συνολικά 16 ομάδες (οκτώ ανδρικές και οκτώ γυναικείες) θα δώσουν τη μάχη, όχι μόνο για τη διάκριση, αλλά και για την εξασφάλιση της πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες.

Η νικήτρια της διοργάνωσης, σε άνδρες και γυναίκες, θα γίνει η δεύτερη -μετά τις ΗΠΑ ως διοργανώτρια χώρα- που θα διασφαλίσει την παρουσία της στο κορυφαίο αθλητικό γεγονός του 2028.

Η ανάληψη της τελικής φάσης συνεπάγεται και την αυτόματη πρόκριση των εθνικών ομάδων, που θα συμμετάσχουν πάντως κανονικά στα προκριματικά: για τους άνδρες, η προκριματική φάση θα φιλοξενηθεί στην Κωνσταντινούπολη (11-16 Ιανουαρίου η Division 1 και 18-24 Ιανουαρίου η Division 2), ενώ τα αντίστοιχα τουρνουά των γυναικών θα γίνουν στην Κοΐμπρα της Πορτογαλίας (6-13 Δεκεμβρίου η Division 2 και 14-19 Δεκεμβρίου η Division 1).

«Η Ελλάδα έχει μια βαθιά και διαχρονική σχέση με την υδατοσφαίριση και είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που η Αθήνα θα φιλοξενήσει την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Υδατοσφαίρισης της World Aquatics το 2027» δήλωσε ο πρόεδρος της ΚΟΕ, Κυριάκος Γιαννόπουλος, και συμπλήρωσε: «Η παρουσία των κορυφαίων γυναικείων και ανδρικών εθνικών ομάδων του κόσμου στο Ολυμπιακό Κέντρο Υγρού Στίβου του ΟΑΚΑ θα αποτελέσει μια ξεχωριστή στιγμή για το άθλημα, η οποία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς θα δώσει τη δυνατότητα διεκδίκησης της πρόκρισης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες 2028. Περισσότερο από δύο δεκαετίες μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, ανυπομονούμε να υποδεχθούμε και πάλι στην ίδια Ολυμπιακή εγκατάσταση την παγκόσμια οικογένεια της υδατοσφαίρισης, για ακόμη μία σημαντική στιγμή στην ιστορία του αθλήματός μας».

Η Ελευθερία Πλευρίτου, αρχηγός της εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης των γυναικών, τόνισε: «Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενη και ενθουσιασμένη που η Ελλάδα θα φιλοξενήσει την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις της υδατοσφαίρισης. Ως αθλήτρια, έχω ζήσει πολλές μεγάλες διοργανώσεις στο εξωτερικό και ξέρω πόσο ξεχωριστό είναι να αγωνίζεσαι σε τέτοιες στιγμές. Το να επιστρέφει, μετά από τόσα χρόνια, μία διοργάνωση αυτού του επιπέδου στην Ελλάδα, και μάλιστα με το πρώτο εισιτήριο πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες, είναι κάτι που με γεμίζει περηφάνια και ανυπομονησία. Χαίρομαι ιδιαίτερα που η χώρα μας θα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας τόσο σημαντικής στιγμής για το άθλημά μας. Ανυπομονώ να ζήσουμε αυτή τη μεγάλη γιορτή του πόλο στην Ελλάδα, με το γήπεδο γεμάτο, τον κόσμο δίπλα μας και όλους μαζί να δημιουργήσουμε στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες. Είναι μια διοργάνωση που πραγματικά ανυπομονώ να ζήσω!».

Ο Ντίνος Γενηδουνιάς, αρχηγός της εθνικής ανδρών, επισήμανε: «Θα είναι ασφαλώς μια πολύ ξεχωριστή στιγμή στην καριέρα όλων μας που θα έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε σε αυτή την κορυφαία διοργάνωση μπροστά στο ελληνικό κοινό. Όπως και να το δει κάποιος, είναι μια κομβική διοργάνωση για το άθλημά μας: διεξάγεται στην πατρίδα μας, σε μια εμβληματική εγκατάσταση, δίνει εισιτήριο και μάλιστα το πρώτο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι το κορυφαίο ραντεβού μετά το 2004 που θα συμβεί στην Αθήνα, και οι δύο κορυφαίες εθνικές μας ομάδες θα αγωνιστούν μπροστά στο ενθουσιώδες ελληνικό κοινό. Ο κόσμος, όπου και να αγωνίζονται ανά την επικράτεια τα αντιπροσωπευτικά μας συγκροτήματα, είναι δίπλα τους. Αποτελεί τον έξτρα παίκτη. Ακόμα έχω μπροστά στα μάτια μου τις εντυπωσιακές στιγμές που βιώσαμε πέρυσι στην Αλεξανδρούπολη. Ανυπομονώ για το νέο μας, μεγάλο ραντεβού στην Αθήνα. Μια μεγάλη στιγμή για το άθλημα μας και τον ελληνικό αθλητισμό γενικότερα. Ανυπομονώ να τη ζήσω και να την απολαύσω όπως και όλοι οι διεθνείς μας».