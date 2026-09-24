ΣΚΑΪ: Πρόταση στον ΕΣΑΚΕ για πενταετές συμβόλαιο με σχεδόν 50 εκατ. ευρώ για τη GBL

Σε νέα πρόταση προς τον ΕΣΑΚΕ προχώρησε ο ΣΚΑΪ, με στόχο να επεκτείνει τη μεταξύ τους συμφωνία για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της GBL από την τριετία στην πενταετία.

Η κίνηση έρχεται πριν από το πρώτο τζάμπολ της φετινής Stoiximan Greek Basketball League, με τον ΣΚΑΪ να επιδιώκει να διασφαλίσει τα δικαιώματα της διοργάνωσης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η αρχική συμφωνία, διάρκειας τριών ετών, προβλέπει συνολικό αντίτιμο 26,7 εκατ. ευρώ, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν πέσει οι σχετικές υπογραφές.

Με δεδομένο αυτό, ο ΣΚΑΪ επανήλθε με βελτιωμένη πρόταση προς τον ΕΣΑΚΕ, αυτή τη φορά για συνολικά πέντε χρόνια και συνολικό ποσό που φτάνει τα 49 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη νέα πρόταση, για την τέταρτη και την πέμπτη χρονιά προβλέπεται ποσό ύψους 8,5 εκατ. ευρώ ανά σεζόν.

Παράλληλα, για τον τέταρτο χρόνο ο ΕΣΑΚΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει προσαύξηση κατά 20%, ενώ από την πλευρά του ο ΣΚΑΪ θα έχει τη δυνατότητα να ματσάρει οποιαδήποτε άλλη προσφορά προκύψει.