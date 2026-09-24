GBL: Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του Βασίλη Μουράτου

Ο 28χρονος γκαρντ, ύψους 1,93μ., αποτελεί επίσημα παίκτη την ομάδα της Θεσσαλονίκης, η οποία προσθέτει εμπειρία στην περιφερειακή της γραμμή ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Μουράτος αγωνίστηκε την περασμένη αγωνιστική περίοδο με το Περιστέρι, ενώ το φετινό καλοκαίρι συμμετείχε στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού.

Στη Stoiximan GBL κατέγραψε 23 συμμετοχές, με μέσο όρο 3,1 πόντους, 1,9 ασίστ και 1,3 ριμπάουντ σε 13 λεπτά ανά αγώνα.

Στο FIBA Europe Cup, είχε 2,8 πόντους, 3 ασίστ και 2,4 ριμπάουντ ανά αγώνα, αγωνιζόμενος για 15,4 λεπτά κατά μέσο όρο σε 13 αναμετρήσεις.