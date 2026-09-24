Ενίσχυση από… Ιανουάριο για την ΑΕΚ: Δυσκολα θα προκύψει ευκαιρία από τους ελεύθερους

Μετά το παιχνίδι με τον Βόλο, ο Μάρκο Νίκολιτς είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει μία ακόμη κίνηση για την ενίσχυση της ΑΕΚ από την αγορά των ελεύθερων.

Ο Σέρβος τεχνικός, ωστόσο, είχε ξεκαθαρίσει πως μια τέτοια προσθήκη θα μπορούσε να προχωρήσει μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Δεν υπήρχε, άλλωστε, κάποια συγκεκριμένη περίπτωση που είχε μπει στο στόχαστρο.

Η λογική του Χαβιέρ Ριμπάλτα είναι να εξετάζεται η αγορά για μία πραγματική ευκαιρία, η οποία θα μπορούσε να ανεβάσει ποιοτικά το ρόστερ και παράλληλα να αυξήσει τον ανταγωνισμό στις θέσεις της ομάδας. Την ίδια φιλοσοφία είχε περιγράψει ο Νίκολιτς και στις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν η μεταγραφική αγορά στην Ελλάδα παρέμενε ανοιχτή.

Μέχρι τώρα, πάντως, δεν φαίνεται να έχει προκύψει κάτι που να ανταποκρίνεται στα στάνταρ που έχουν θέσει ο διευθυντής ποδοσφαίρου κι ο προπονητής της ΑΕΚ. Επιπλέον, οι διαθέσιμες επιλογές στην αγορά των ελεύθερων είναι περιορισμένες, ενώ ιδιαίτερες είναι κι οι συνθήκες για έναν ποδοσφαιριστή που θα ενταχθεί στην ομάδα στα τέλη Σεπτεμβρίου, έχοντας χάσει την καλοκαιρινή προετοιμασία. Όπως έχετε διαβάσει, άλλωστε οι πιθανότητες απόκτησης ελεύθερου ποδοσφαιριστή ήταν εξ αρχής λίγες...

Ως εκ τούτου, όλα δείχνουν πως το βάρος έχει πλέον πέσει στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, η οποία, άλλωστε, δεν είναι τόσο μακριά όσο δείχνει το ημερολόγιο, καθώς οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ΑΕΚ ξεκινούν ξανά στα μέσα Οκτωβρίου, ενώ ακολουθεί νέα διακοπή για τις εθνικές ομάδες τον Νοέμβριο και στη συνέχεια η διακοπή των Χριστουγέννων.

Στην ΑΕΚ έχουν ήδη αρχίσει να δουλεύουν πάνω στις κινήσεις του Ιανουαρίου, με τον Ριμπάλτα να θεωρεί ότι και στη χειμερινή αγορά μπορούν να προκύψουν σημαντικές προσθήκες. Άλλωστε, αυτό είχε φανεί και την περσινή σεζόν με την κομβική μεταγραφή του Βάργκα.