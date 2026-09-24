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Παναθηναϊκός AKTOR: Το αινιγματικός μήνυμα του Χέις - Ντέιβις

Σε μία ιδιαίτερη ανάρτηση προχώρησε ο Νάιτζελ Χέις - Ντέιβις στα social media. 

Παναθηναϊκός AKTOR: Το αινιγματικός μήνυμα του Χέις - Ντέιβις
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Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR έστειλε ένα ιδιαίτερο μήνυμα στον προσωπικό του λογαριασμό, χωρίς ωστόσο να κατονομάζει τον αποδέκτη, αναφέροντας μόνο τον εαυτό του ως τον «κακό της ιστορίας».

Αναλυτικά, το μήνυμά του:

«Πράξη 1 - Η playlist ενός κακού:

Άλλη μία σεζόν. Άλλη μία άποψη. Ή 10. Πες ό,τι θέλεις.

Απλώς μην ξεχάσεις τι είπες.

Πολλά πράγματα έχουν συμβεί μέσα στις τελευταίες 365 και κάτι μέρες.

Θρήνοι γράφτηκαν για τα παιδικά όνειρα και τους στόχους που είχαν τεθεί πολύ πριν αποκτήσω όνομα.

Το ταξίδι, όπως ήταν αναμενόμενο, έρχεται με τις μεγαλύτερες κορυφές και τα χαμηλότερα σημεία που σε κάνουν να φοβάσαι και να ντρέπεσαι.

Αυτή η τελευταία πτώση, δυστυχώς, ήταν το τελευταίο καρφί στο φέρετρο και ένας οριστικός αποχαιρετισμός σε μια ζωή που πλέον δεν υπάρχει.

Κι όμως, παρά τη λάσπη που πετάχτηκε, ευτυχώς υπάρχει ακόμα πολύ περισσότερο γλέντι που η ζωή έχει αφήσει σε αυτή τη βάρκα.

Ο κόσμος φαίνεται να πιστεύει ότι με ενδιαφέρουν τα σχόλια και οι απόψεις του, κι ειλικρινά δεν θα μπορούσα καν να σας περιγράψω πόσο δεν με ενδιαφέρουν.

Τουλάχιστον όχι με την έννοια ότι πιστεύετε πως με επηρεάζουν. Δεν με επηρεάζουν, αλλά πάντα κρατάω σημειώσεις.

Θυμηθείτε τι συνέβη την τελευταία φορά που εσείς και οι μανάδες σας είχατε κάτι να πείτε.

Όπως λέει και η παροιμία, ας δούμε πότε το κουνέλι θα έχει το όπλο, αν οι ρόλοι θα αλλάξουν.

Μην το εκλάβετε αυτό ως εγγύηση, υπόσχεση ή δήλωση για το τι πρόκειται να έρθει, γιατί το μέλλον παραμένει προς συγγραφή.

Κάθε καλή ιστορία έχει έναν χαρακτήρα απαραίτητο για να της δώσει νόημα και σκοπό - είτε ως ήρωας είτε, στην περίπτωσή μου, ως κακός».

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