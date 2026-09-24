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Βάλτο αγόρι μου! Όταν το τρίποντο του Διαμαντίδη «σκότωσε» τους Γάλλους! (photos+video)

Σαν σήμερα, πριν από 21 χρόνια, ο Δημήτρης Διαμαντίδης πέτυχε ένα από τα πιο εμβληματικά καλάθια στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ – Το σπουδαίο τρίποντο στον ημιτελικό της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στην Γαλλία στο Eurobasket 2005 της Σερβίας, το οποίο έμεινε στην ιστορία. 

Γιώργος Κυριακόπουλος

Βάλτο αγόρι μου! Όταν το τρίποντο του Διαμαντίδη «σκότωσε» τους Γάλλους! (photos+video)
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Ήταν η μέρα που η… ιαχή «Βάλτο αγόρι μου» πέρασε στην… ιστορία και ο 3D ήταν ο άνθρωπος της τελευταίας… στιγμής για την Εθνική Ελλάδας απέναντι στους «μπλε» στην επική επιστροφή της «επίσημης αγαπημένης» στον ημιτελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Βελιγράδι.

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι. Οι Γάλλοι είχαν το προβάδισμα, στο μεγαλύτερο μέρος του ματς και περίπου ένα λεπτό πριν την λήξη του ημιτελικού, κέρδιζαν 60-53, αλλά δεν είχαν… υπολογίσει στην ελληνική ψυχή.

Το «συγκρότημα» του Παναγιώτη Γιαννάκη, με μία επική προσπάθεια, έφτασε σε απόσταση δύο πόντων, περίπου 11 δευτερόλεπτα για το φινάλε του ματς. Στην τελευταία επίθεση, ο Ζήσης ήταν αυτός που ανέλαβε την δημιουργία και την κατάλληλη στιγμή έβγαλε στον ξεμαρκάριστο Διαμαντίδη, ο οποίος απλά… «Το ‘βαλε», έκανε το 67-66 και πήραμε την πρόκριση στον τελικό κόντρα στην Γερμανία!

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