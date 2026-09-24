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Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Πουλάει τον Ζίρκζε στη Ρόμα

O Zίρκζε θέλει να επιστρέψει στην Ιταλία και να βρει ξανά τον εαυτό του 

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Πουλάει τον Ζίρκζε στη Ρόμα
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Ο Τζόσουα Ζίρκζε δεν έχει καταφέρει να προσαρμοστεί στην Αγγλία και στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μετά την μεταγραφή του, το καλοκαίρι του 2024, από την Μπολόνια, και θέλει να επιστρέψει στην Ιταλία.

Ο 24χρονος Ολλανδός διεθνής φορ δέχεται σκληρή κριτική για τις εμφανίσεις του στην Premier League, έχοντας την περασμένη σεζόν μόλις δύο τέρματα σε 25 συμμετοχές με τη φανέλα των «κόκκινων διαβόλων».

Σύμφωνα μάλιστα με την ιταλική αθλητική εφημερίδα «La Gazzetta dello Sport» ο ατζέντης του ταξίδεψε στην Ιταλία και είχε ξανά επαφές ώστε να μετακινηθεί τον Ιανουάριο στη Ρόμα, η οποία προσφέρει 20 εκατ. ευρώ για τα δικαιώματα του.

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