Nations League: Πού θα δείτε τα Σερβία – Ελλάδα και Ολλανδία - Γερμανία

Η Εθνική Ελλάδας ξεκινά την προσπάθειά της στη «μεγάλη» κατηγορία της διοργάνωσης, αντιμετωπίζοντας τη Σερβία στο Βελιγράδι για την 1η αγωνιστική του 2ου ομίλου.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο «Ράικο Μίτιτς», με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 21:45. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ALPHA, αλλά και από το Novasports Start.

Από εκεί και πέρα, η πρεμιέρα του Nations League περιλαμβάνει αρκετές ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Ξεχωρίζει, φυσικά, η αναμέτρηση για τον όμιλο της Εθνικής που θα διεξαχθεί στο Άμστερνταμ. Εκεί, η Ολλανδία του Τσάβι θα υποδεχθεί τη Γερμανία του Γιούργκεν Κλοπ.

Δείτε στο TV Program όλες τις μεταδόσεις της ημέρας, ενώ μέσω του Game Zone μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την εξέλιξη των αναμετρήσεων.