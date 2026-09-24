Γκρέγκ Πόποβιτς: Παντρεύτηκε την πρώην σύζυγο του επί χρόνια βοηθού προπονητή του

Ο Πόποβιτς με τον Μπουντενχόλτσερ υπήρξαν συνεργάτες από το 1996 μέχρι το 2013 

Γκρέγκ Πόποβιτς: Παντρεύτηκε την πρώην σύζυγο του επί χρόνια βοηθού προπονητή του
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Ακόμα και μετά το πέρας της προπονητικής του καριέρας, ο Γκρέγκ Πόποβιτς εξακολουθεί να χαρίζει απλόχερα φοβερές ιστορίες.

Ωστόσο η συγκεκριμένη αφορά την προσωπική ζωή του πρώην προπονητή των Spurs και όχι τα μπασκετικά του πεπραγμένα.

Ο Γκρέγκ Πόποβιτς παντρεύτηκε την πρώην σύζυγο του Μάικ Μπουντενχόλτσερ, ο οποίος υπήρξε επί σειρά ετών άμεσος βοηθός του Πόποβιτς στον πάγκο των Spurs, από το 1996 μέχρι και το 2013.

Οι δύο τους πανηγύρισαν μαζί 4 πρωταθλήματα στον πάγκο των «Σπιρουνιών», μέχρι ο Μπουντενχόλτσερ να αποφασίσει να δοκιμάσει την τύχη του ως πρώτος, όταν και ανέλαβε την τεχνική ηγεσία των Ατλάντα Χοκς.

Μάλιστα, το 2018 ο Μπουντεχόλτσερ συνεργάστηκε και με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο αφού έγινε προπονητής των Μιλγουόκι Μπακς.

Η Μπαρθ Μπουντενχόλτσερ πήρε διαζύγιο από τον Μάικ το 2016 έχοντας αποκτήσει μαζί τέσσερα παιδιά και πλέον είναι παντρεμένη με τον Γκρέγκ Πόποβιτς.

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