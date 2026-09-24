Σερβία - Ελλάδα: Η Εθνική ρίχνεται στη μάχη του Nations League

Η ώρα για την πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στο UEFA Nations League 2026/27 έφτασε. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ανοίγει την αυλαία της στο UEFA Nations League 2026/27, αντιμετωπίζοντας τη Σερβία στο «Rajko Mitić» του Βελιγραδίου, σε μία αναμέτρηση που αναμένεται να αποτελέσει ένα πρώτο σημαντικό τεστ για τις δύο ομάδες στη League A.

Νέα εποχή για την Ελλάδα στη League A

Η παρουσία της Ελλάδας στην κορυφαία κατηγορία του Nations League αποτελεί μία σημαντική εξέλιξη για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς εξασφάλισε την άνοδό της στη League A και πλέον καλείται να ανταποκριθεί σε ένα σαφώς υψηλότερο επίπεδο ανταγωνισμού.

Στον όμιλο περιμένουν επίσης η Γερμανία και η Ολλανδία, κάτι που σημαίνει ότι κάθε βαθμός μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντικός στην προσπάθεια της Ελλάδας να πραγματοποιήσει μια ανταγωνιστική πορεία.

Δύσκολη πρεμιέρα στο Βελιγράδι

Απέναντι στην Εθνική βρίσκεται η Σερβία, η οποία θα έχει το πλεονέκτημα της έδρας και θέλει επίσης να ξεκινήσει με θετικό αποτέλεσμα τη διοργάνωση.

Η Σερβία έχει αντιμετωπίσει αρκετές δυσκολίες μέσα στο 2026, ιδιαίτερα στα φιλικά της παιχνίδια, έχοντας γνωρίσει βαριές ήττες από Ισπανία, Πράσινο Ακρωτήρι και Μεξικό. Παράλληλα, ο Βέλικο Παούνοβιτς έχει να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες, μεταξύ άλλων των Αλεξάνταρ Μίτροβιτς και Νίκολα Μιλένκοβιτς.

Με αρκετές λύσεις η «γαλανόλευκη»

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει στη διάθεσή του ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον σύνολο, με αρκετούς ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Στην αποστολή βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι Κωνσταντίνος Τζολάκης, Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Κώστας Τσιμίκας, Γιώργος Βαγιαννίδης, Χρήστος Μουζακίτης, Κωνσταντίνος Καρέτσας, Χρήστος Τζόλης, Φώτης Ιωαννίδης, Βαγγέλης Παυλίδης και Χαράλαμπος Κωστούλας.

Ωστόσο, η Ελλάδα θα παραταχθεί χωρίς τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Η απουσία του στερεί από τον Γιοβάνοβιτς μία σημαντική δημιουργική επιλογή, χωρίς όμως να λείπουν οι λύσεις από το ελληνικό ρόστερ.

Η πρώτη από τις έξι μάχες

Το Σερβία - Ελλάδα δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι πρεμιέρας. Είναι η αρχή μιας απαιτητικής διαδρομής σε έναν όμιλο με τέσσερις δυνατές εθνικές ομάδες. Μετά το Βελιγράδι, η Ελλάδα ταξιδεύει στη Γερμανία στις 27 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 1 Οκτωβρίου θα υποδεχθεί την Ολλανδία.

Η αποστολή είναι δύσκολη, όμως το πρώτο βήμα μπορεί να δώσει σημαντική ώθηση. Στο Βελιγράδι, η Ελλάδα καλείται να δείξει ότι μπορεί να σταθεί στο υψηλότερο επίπεδο του Nations League και να διεκδικήσει το αποτέλεσμα απέναντι σε μία παραδοσιακά δυνατή βαλκανική αντίπαλο.

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου στις 21:45, με τηλεοπτική κάλυψη από Alpha και NovaSports Start.