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Νέστος Χρυσούπολης: Τέλος ο Τίμος Καβακάς

Παρελθόν από τον πάγκο του Νέστου Χρυσούπολης αποτελεί ο Τίμος Καβακάς.

Νέστος Χρυσούπολης: Τέλος ο Τίμος Καβακάς
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Μόλις έξι παιχνίδια διήρκησε η παρουσία του Τίμου Καβακά στον πάγκο του Νέστου Χρυσούπολης, με τις δύο πλευρές να αποφασίζουν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ Β'.

Ο 53χρονος τεχνικός αποχώρησε από την ομάδα της Χρυσούπολης, έχοντας στο πρωτάθλημα της Superbet League 2 μία νίκη, με 1-0 επί του Πύργου, και μία ισοπαλία 1-1 απέναντι στη Ζάκυνθο.

Παράλληλα, ο Καβακάς πανηγύρισε την ιστορική πρόκριση του Νέστου στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Η ομάδα της Καβάλας επικράτησε 1-0 του Απόλλωνα Καλαμαριάς, ενώ στη συνέχεια ηττήθηκε από την ΑΕΚ με 2-0 και τον ΟΦΗ με 3-0.

Ο Νέστος Χρυσούπολης γίνεται έτσι η τέταρτη ομάδα της Superbet League 2 που προχωρά σε αλλαγή προπονητή από νωρίς στη σεζόν, μετά τον Πανσερραϊκό, τη Νίκη Βόλου και τον Πανθρακικό.

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