Μαρσέιγ - Ολυμπιακός: Αγώνα υψηλού κινδύνου τον θεωρούν οι γαλλικές Αρχές

Ιδιαίτερη προσοχή δίνουν οι γαλλικές Αρχές στην αναμέτρηση της Μαρσέιγ με τον Ολυμπιακό, που είναι προγραμματισμένη για τις 15 Οκτωβρίου στο «Βελοντρόμ», σύμφωνα με το Foot Mercato.

Ο επικεφαλής της DNLH, Ρονάν Ντελκρουά, ανέφερε ότι οι Αρχές εξετάζουν ήδη τα δεδομένα ενόψει της ευρωπαϊκής αναμέτρησης, με τον αριθμό των Ελλήνων φιλάθλων που αναμένεται να βρεθούν στη Μασσαλία να αποτελεί μία από τις βασικές παραμέτρους.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο βρίσκονται η ελληνική διασπορά στην περιοχή, αλλά και οι σχέσεις μεταξύ των οργανωμένων οπαδών. Ο Ντελκρουά έκανε ειδική αναφορά στη φιλία μεταξύ των οπαδών της Μαρσέιγ και της ΑΕΚ, καθώς και στις αντιπαλότητες που υπάρχουν με άλλους ελληνικούς συλλόγους.

Tα λόγια του Ντελκρουά:

«Οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ειδικά με το νέο format, είναι πάντα λίγο σαν λοταρία. Η φάση των ομίλων του Champions League, του Europa League και του Conference League πάντα μας προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όσον αφορά τα παιχνίδια που έρχονται, παρακολουθούμε πολύ στενά τη Γαλατασαράι, η οποία θα έρθει δύο φορές στη Γαλλία, πρώτα στη Λιλ και στη συνέχεια στο Παρίσι.

Έχουμε επίσης τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα έρθει στη Μασσαλία στα μέσα Οκτωβρίου. Γνωρίζουμε την αντιπαλότητα που υπάρχει με ορισμένους ελληνικούς συλλόγους, όπως επίσης και τη φιλία που έχουν οι οπαδοί της Μαρσέιγ με εκείνους της ΑΕΚ. Φυσικά, θα δώσουμε πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτές τις αναμετρήσεις, οι οποίες απαιτούν σημαντική προετοιμασία εκ των προτέρων και αφορούν μεγάλο αριθμό θεατών. Οι τουρκικοί και οι ελληνικοί σύλλογοι γεμίζουν τις εξέδρες των φιλοξενούμενων, ιδιαίτερα χάρη στην παρουσία της διασποράς.

Έχουμε μπροστά μας ορισμένα ευρωπαϊκά παιχνίδια υψηλού κινδύνου. Όσον αφορά τα υπόλοιπα παιχνίδια της Ligue 1, είμαστε συνηθισμένοι σε αυτά. Είναι, λίγο-πολύ, η καθημερινότητά μας.

Αμέσως μετά την κλήρωση, η UEFA διοργανώνει ένα μεγάλο σεμινάριο, στο οποίο συμμετέχουν οι υπεύθυνοι ασφαλείας της ίδιας της UEFA, καθώς και εκπρόσωποι των συλλόγων και των τοπικών αστυνομικών Αρχών. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, υπό την αιγίδα της UEFA, γίνεται μια πρώτη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το προφίλ των φιλάθλων, τον αριθμό των οπαδών που αναμένεται να ταξιδέψουν, καθώς και τα μέτρα που σκοπεύει να λάβει και τελικά θα εφαρμόσει η γηπεδούχος ομάδα για την υποδοχή των φιλοξενούμενων οπαδών.

Η αστυνομία δίνει επίσης τις δικές της κατευθύνσεις σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των φιλοξενούμενων οπαδών. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο της διαδικασίας, προτού επικοινωνήσουμε με τους Έλληνες ομολόγους μας, προκειμένου να αποκτήσουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το προφίλ των φιλάθλων. Από εκείνο το σημείο και μετά πραγματοποιούμε ανάλυση κινδύνου.

Έναν μήνα πριν από τον αγώνα, η τοπική αστυνομία και ο νομάρχης της περιοχής πραγματοποιούν μία πρώτη συνάντηση, προκειμένου να αξιολογήσουν την απειλή και τον κίνδυνο και να καταρτίσουν το σχέδιο ασφαλείας. Μία δεύτερη συνάντηση πραγματοποιείται λίγες ημέρες πριν από τον αγώνα, κατά την οποία το σχέδιο οριστικοποιείται και παρουσιάζεται σε όλους τους εμπλεκόμενους.

Η DNLH ανακοινώνει την κατάταξη επικινδυνότητας 48 ώρες πριν από τον αγώνα. Λαμβάνουμε πληροφορίες μέχρι και την τελευταία στιγμή, για παράδειγμα σχετικά με οπαδούς που θεωρούνται υψηλού κινδύνου και οι οποίοι ενδέχεται τελικά να παρευρεθούν ή να μην παρευρεθούν.

Δεν προχωράμε σε κατάταξη νωρίτερα, όμως αυτό για το οποίο μπορούμε να είμαστε σίγουροι είναι ότι θα πρόκειται για ένα παιχνίδι πολύ υψηλού κινδύνου και αναγκαστικά θα καταταχθεί σε υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας, καθώς οι κίνδυνοι υπάρχουν».