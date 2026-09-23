Ράλλης: «Με διαβεβαίωσαν ότι τον Νοέμβριο θα είμαστε σε κατάσταση να αγωνιστούμε στη έδρα μας»

Η Καλαμάτα συνεχίζει να αγωνίζεται μακριά από τη φυσική της έδρα στο ξεκίνημα της σεζόν, έχοντας χρησιμοποιήσει μέχρι στιγμής γήπεδα σε Καλλιθέα, Τρίπολη, Περιστέρι και Νεάπολη.

Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, Γιώργος Ράλλης, μίλησε στην ΕΡΤ για το πότε αναμένεται η επιστροφή της «Μαύρης Θύελλας» στο γήπεδό της, εκτιμώντας ότι αυτό θα συμβεί στις αρχές Νοεμβρίου.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Η ομάδα έχει δώσει εντός έδρας παιχνίδια στην Τρίπολη, το Περιστέρι και τη Νίκαια. Ο κόσμος το νιώθει ότι μετά από 26 χρόνια δεν έχει καταφέρει η πόλη να δει την ομάδα με ανταγωνιστικούς αντιπάλους στην πρώτη κατηγορία. Είναι θλιβερό. Αγωνιστικά δεν έχει στοιχίσει, αλλά η μόνη ελπίδα που έχω είναι να μη στοιχίσει στο τέλος. Το να παίζουμε ένα ολόκληρο πρωτάθλημα εκτός έδρας είναι κάτι που δεν αντέχεται. Γίνονται υπεράνθρωπες προσπάθειες, αλλά στη διακοπή δεν θα είμαστε έτοιμοι.

Με διαβεβαίωσαν ότι τον Νοέμβριο θα είμαστε σε κατάσταση να αγωνιστούμε στη έδρα μας και αυτό σας το λέω με επιφύλαξη. Τραβάμε έναν Γολγοθά, γιατί είμαστε εποχούμενη ομάδα πια. Το έργο αφορά στην Περιφέρεια και στον Δήμο που το χρηματοδοτούν. Η Περιφέρεια με 2 εκατ. ευρώ περίπου και ο Δήμος με 1,5 εκατ. Ο εργολάβος είναι Καλαματιανός, τον έχουμε δοκιμάσει».

Για το αν αυτά δεν θα μπορούσαν να προβλεφθούν λίγο νωρίτερα:

«Προβλέφθηκαν από τον Ιανουάριο και τα κονδύλια ξεκόλλησαν με παρεμβάσεις. Δεν ξεκινήσαμε αργά, απλά αυτοί είναι οι χρόνοι. Σας μιλάω και για να πιεστούν όποιοι έχουν συμμετοχή, βάζω και την ΠΑΕ μέσα, για να φτάσουμε κάπου. Η ημερομηνία που άκουσα έξω από την Περιφέρεια είναι 2-3 με Νοεμβρίου.

Τα έργα της Περιφέρειας αφορούν το στέγαστρο, τα δημοσιογραφικά, τους πυλώνες, τα τουρνικέ και τις κάμερες. Ο Δήμος έχει αναλάβει τις επισκευές, τις μονώσεις κερκίδων, τα καθίσματα, τα αποδυτήρια, τους υποσταθμούς. Μερικές από τις δουλειές δεν μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα.

Ολα γίνονται με πρόθεση γρήγορη, αλλά η ανησυχία μας είναι ξεκάθαρη. Ο μεγαλομέτοχος έχει βάλει ένα τεράστιο ποσό και ο κόσμος θέλει να δει την ομάδα. Ευτυχώς αγωνιστικά δείχνουμε ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο».