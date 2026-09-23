Η Γιουβέντους συμφώνησε με τον Νέτο

Η Γιουβέντους κινήθηκε άμεσα στην αγορά για την ενίσχυση της θέσης του τερματοφύλακα, μετά τον τραυματισμό του Καμίλ Γκραμπάρα, και συμφώνησε με τον Νέτο.

Ο 37χρονος Βραζιλιάνος γκολκίπερ, με ύψος 1,90 μ., τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η Μποταφόγκο, ενώ γνωρίζει καλά το περιβάλλον των «μπιανκονέρι».

Ο Νέτο είχε φορέσει ξανά τη φανέλα της Γιουβέντους από το 2015 έως το 2017, όταν και αποκτήθηκε από τη Φιορεντίνα. Στη συνέχεια αποχώρησε από το Τορίνο με προορισμό τη Βαλένθια.

Η Γιουβέντους βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην έβδομη θέση της Serie A, έχοντας συγκεντρώσει επτά βαθμούς μετά τις πρώτες πέντε αγωνιστικές, με τρεις νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα.