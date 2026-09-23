Παναθηναϊκός - Εμλάκ Κονούτ 68-91: Δεν τα κατάφεραν οι «πράσινες» - Συνεχίζουν στο Eurocup

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα με 91-68 από την Εμλάκ Κονούτ, πληρώνοντας το καταστροφικό του ξεκίνημα και την εξαιρετική ευστοχία των Τουρκάλων από την περιφέρεια, και θα συνεχίσει στους ομίλους του EuroCup.

Οι «πράσινες» ολοκλήρωσαν το πρώτο δεκάλεπτο χωρίς εύστοχο σουτ εντός πεδιάς (0/13), έχοντας παράλληλα έξι λάθη, ενώ η Εμλάκ Κονούτ προηγήθηκε με 3-26. Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο δύσκολη στη δεύτερη περίοδο, με τις φιλοξενούμενες να εκτοξεύουν τη διαφορά στο +37 (21-58) στο ημίχρονο, έχοντας 11/17 τρίποντα.

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να παρουσιάσει καλύτερη εικόνα στο δεύτερο μέρος και κέρδισε την τρίτη περίοδο με 20-17, μειώνοντας προσωρινά τη διαφορά. Ωστόσο, η Εμλάκ Κονούτ διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το φινάλε και έφτασε άνετα στη νίκη με 91-68, παίρνοντας παράλληλα την πρόκριση.

Πρώτη σκόρερ για τις Τουρκάλες ήταν η Άλεν με 13 πόντους και 3/3 τρίποντα, ενώ για τον Παναθηναϊκό ξεχώρισαν Φόρμαν και Κάρτερ.

Τα δεκάλεπτα: 3-26, 21-58, 41-75, 68-91.