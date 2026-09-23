· Μαρούσι · Περιστέρι

Μαρούσι και Περιστέρι θα αναμετρηθούν σε φιλική αναμέτρηση

Το Περιστέρι ανακοίνωσε τη διεξαγωγή φιλικού αγώνα με το Μαρούσι. 

Μαρούσι και Περιστέρι θα αναμετρηθούν σε φιλική αναμέτρηση
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Περιστέρι θα δώσει αύριο, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου στη 13:00 φιλικό αγώνα με το Μαρούσι στο κλειστό του Αγίου Θωμά.

Η ανακοίνωση του Περιστερίου:

«Φιλικό με το Μαρούσι στον Άγιο Θωμά.

Προπονητικό φιλικό με αντίπαλο το Μαρούσι θα δώσει την Πέμπτη (24/9, 13:00) το Περιστέρι στο κλειστό του Αγίου Θωμά.

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος και οι συνεργάτες του θα έχουν την ευκαιρία να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα για την πορεία της προετοιμασίας και τον βαθμό αγωνιστικής ετοιμότητας των παικτών, κόντρα σ’ έναν ανταγωνιστικό αντίπαλο».

COMMENTS
LATEST NEWS
01:26 EUROLEAGUE

Χουάντσο: «Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι επαναστάτης, θέλει πάντα να νικάει»

23:58 GREEK BASKET LEAGUE

Μαρούσι και Περιστέρι θα αναμετρηθούν σε φιλική αναμέτρηση

23:54 EUROPA LEAGUE

Μαρσέιγ - Ολυμπιακός: Αγώνα υψηλού κινδύνου τον θεωρούν οι γαλλικές Αρχές

23:53 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Οι ευχές του Μάκη Γκαγκάτση – «Είμαστε δίπλα σας»

23:21 ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός - Εμλάκ Κονούτ 68-91: Δεν τα κατάφεραν οι «πράσινες» - Συνεχίζουν στο Eurocup

23:20 SUPER LEAGUE

Στέφαν Ντε Φράι: Ο κορυφαίος στόπερ του πρωταθλήματος, δεν θα μπορούσε να μην είναι αυτός

23:05 SUPER LEAGUE

Ράλλης: «Με διαβεβαίωσαν ότι τον Νοέμβριο θα είμαστε σε κατάσταση να αγωνιστούμε στη έδρα μας»

22:51 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Γιουβέντους συμφώνησε με τον Νέτο

22:37 ΜΠΑΣΚΕΤ

Πρωτέας Βούλας - Ελιτζούρ Ράμλα 44-77: Βαριά ήττα στα προκριματικά του EuroCup γυναικών

22:19 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παρελθόν από τη Βόλφσμπουργκ ο Έρικσεν

21:47 NBA

Οι Μπακς εξετάζουν την περίπτωση του Τζέιλεν Ντούρεν

21:25 ΜΠΑΣΚΕΤ

Live streaming: Παναθηναϊκός - Εμλάκ Κονούτ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας