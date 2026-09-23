Μαρούσι και Περιστέρι θα αναμετρηθούν σε φιλική αναμέτρηση

Το Περιστέρι θα δώσει αύριο, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου στη 13:00 φιλικό αγώνα με το Μαρούσι στο κλειστό του Αγίου Θωμά.

Η ανακοίνωση του Περιστερίου:

«Φιλικό με το Μαρούσι στον Άγιο Θωμά.

Προπονητικό φιλικό με αντίπαλο το Μαρούσι θα δώσει την Πέμπτη (24/9, 13:00) το Περιστέρι στο κλειστό του Αγίου Θωμά.

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος και οι συνεργάτες του θα έχουν την ευκαιρία να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα για την πορεία της προετοιμασίας και τον βαθμό αγωνιστικής ετοιμότητας των παικτών, κόντρα σ’ έναν ανταγωνιστικό αντίπαλο».