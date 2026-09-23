Στέφαν Ντε Φράι: Ο κορυφαίος στόπερ του πρωταθλήματος, δεν θα μπορούσε να μην είναι αυτός

Ποδοσφαιριστής παγκόσμιας κλάσης. Το βιογραφικό του το αποδεικνύει. Χαρακτήρας ξεχωριστός, ειδικά για το χώρο του ποδοσφαίρου. Ήρεμος. Γαλήνιος. Κυριολεκτικά αυτό που λέμε… με το πιάνο του. Τον χαλαρώνει η κλασική μουσική την οποία λατρεύει.

Λάτρεψε πρώτα την Ελλάδα και μετά πήρε την απόφαση να την επιλέξει για να αγωνιστεί εδώ. Με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Λεφτά; Δεν ήταν η προτεραιότητά του. Αν ήταν, θα περίμενε. Θα έβρισκε πολλά περισσότερα σε Αραβικές χώρες. Ούτε που το σκέφτηκε.

Απόλαυσε τις διακοπές του στη χώρα μας. Συναντήθηκε με τον Στέφανο Κοτσόλη. Άκουσε το ποδοσφαιρικό πλάνο που του παρουσιάστηκε και ενθουσιάστηκε. Έδωσε το λόγο του, με μια χειραψία. Και δεν τον πήρε πίσω ποτέ. Μέχρι που υπέγραψε το συμβόλαιό του και άρχισε προετοιμασία.

Ο Στέφαν Ντε Φράι δεν είναι απλά ένας ακόμη σημαντικός ποδοσφαιριστής που ήρθε στην χώρα μας. Με το που πάτησε το πόδι του σε ελληνικό γήπεδο, έγινε αυτόματα ένας απ’ τους σπουδαιότερους ξένους στόπερ όλων των εποχών. Το τι κάνει σε κάθε αγώνα, έρχεται απλά να επιβεβαιώσει τον τίτλο που κανείς δεν του τον αφαιρεί.

296 συμμετοχές με την Ίντερ σε όλες τις διοργανώσεις, με 13 γκολ. Από αυτές, 213 είναι στη Serie A.

Στα 213 παιχνίδια Serie A με την Ίντερ, έχει 65 στα οποία κράτησε το μηδέν στην άμυνα. 31% των αγώνων του.

652 απομακρύνσεις

240 κλεψίματα

201 τάκλιν

35 μπλοκαρισμένα σουτ

0 κόκκινες κάρτες σε 213 παιχνίδια πρωταθλήματος με την Ίντερ

Βραβείο Καλύτερου Αμυντικού της Serie A το 2019-20, ενώ συμπεριλήφθηκε και στην Team of the Year της Serie A.

Έχει κατακτήσει 3 πρωταθλήματα Ιταλίας, 3 Coppa Italia και 4 Supercoppa.

79 συμμετοχές με την Εθνική Ολλανδίας.

Στο Μουντιάλ του 2014 ήταν βασικός στην πορεία της Ολλανδίας μέχρι την 3η θέση και συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη ομάδα της διοργάνωσης.

Έχει φτάσει σε δύο τελικούς Champions League με την Ίντερ (2023 και 2025).

Χρειάζονται περισσότερες συστάσεις; Ο Ολλανδός χωρίς καμία αμφιβολία είναι σημείο αναφοράς για τις άμυνες των ομάδων της Super League. Ένας στόπερ με μυθική καριέρα, αλλά και αρκετή φιλοδοξία ακόμη μέσα του. Συν το αίσθημα ευθύνης που του δίνει το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Το οποίο του εμπιστεύτηκαν Κοτσόλης και Νίστρουπ.

Προσωπικότητα που ξεχωρίζει. Αγωνιστικά χαρακτηριστικά που σπανίζουν. Χωρίς να είναι ο δυνατότερος, χωρίς να είναι ο ψηλότερος, ο γρηγορότερος. Είναι, όμως, αυτός με το υψηλότερο ποδοσφαιρικό IQ.

Στις αναμετρήσεις που έχει αγωνιστεί, «διαβάζει» άριστα την κάθε φάση. Είτε πρόκειται για στιγμές που πιέζει ο αντίπαλος, είτε στις περιπτώσεις που προσπαθεί να βγει στο χώρο για να απειλήσει. Εκπληκτικός τόσο χαμηλά όσο και με την μπάλα στον αέρα.

Παρεμβάσεις που «κόβουν» φάσεις υποσχόμενες για απειλή των αντιπάλων. Άριστη συμμετοχή στη δημιουργία, καθώς είναι εξαιρετικός και με την μπάλα στα πόδια.

Ο Στέφαν Ντε Φράι, μοιάζει να τα έχει όλα. Ένας στόπερ παγκοσμίου επιπέδου ακόμη και στα 34 του. Με όρεξη, σωστή νοοτροπία, αίσθημα ευθύνης της φανέλας που φορά.

Η αθόρυβη δουλειά του στο γήπεδο, κάνει… κρότο. Αλλάζοντας τα δεδομένα στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Όντας ο κορυφαίος στόπερ που φόρεσε τη φανέλα του «τριφυλλιού», την τελευταία 20ετία. Ένα πραγματικό «κόσμημα» για τα ελληνικά γήπεδα.