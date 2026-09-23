· Βόλφσμπουργκ

Παρελθόν από τη Βόλφσμπουργκ ο Έρικσεν

Τέλος στη συνεργασία της με τον Κρίστιαν Έρικσεν έβαλε η Βόλφσμπουργκ, με τον Δανό μέσο να ζητά την αποχώρησή του προκειμένου να βρίσκεται πιο κοντά στην οικογένειά του.

Παρελθόν από τη Βόλφσμπουργκ ο Έρικσεν
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Η Βόλφσμπουργκ ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Κρίστιαν Έρικσεν, παρά το γεγονός πως το συμβόλαιο του 34χρονου μέσου είχε ισχύ έως τις 30 Ιουνίου 2027.

Ο Δανός ποδοσφαιριστής ήταν εκείνος που ζήτησε να αποχωρήσει από τον γερμανικό σύλλογο, καθώς επιθυμεί το συγκεκριμένο διάστημα να βρίσκεται κοντά στην οικογένειά του στη Δανία.

Ο Έρικσεν είχε ενταχθεί στη Βόλφσμπουργκ ως ελεύθερος πριν από έναν χρόνο και κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον σύλλογο κατέγραψε συνολικά 34 συμμετοχές σε Bundesliga και Κύπελλο Γερμανίας.

Στο διάστημα αυτό, ο έμπειρος μέσος σημείωσε τρία γκολ και μοίρασε δέκα ασίστ, πριν ολοκληρωθεί πρόωρα η συνεργασία του με τη γερμανική ομάδα.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε ο ίδιος:

«Γεια σας, φίλοι της Βόλφσμπουργκ,

Για μένα, αυτή τη στιγμή είναι σημαντικό να βρίσκομαι κοντά στην οικογένειά μου στη Δανία. Η περίοδος που πέρασα στη Βόλφσμπουργκ ήταν γεμάτη σκαμπανεβάσματα, όμως γνωρίζω ότι ο σύλλογος βρίσκεται σε καλά χέρια ώστε να επιστρέψει στην Bundesliga και είμαι πεπεισμένος ότι η Βόλφσμπουργκ έχει μπροστά της ένα επιτυχημένο μέλλον.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά όλους στη Βόλφσμπουργκ και στην πόλη που αποτέλεσαν μέρος της διαδρομής μου. Ήταν μεγάλη χαρά για μένα να αγωνιστώ για εσάς και πάντα θα θυμάμαι με όμορφα συναισθήματα την περίοδο που πέρασα εδώ.

Σας ευχαριστώ για όλα.

Κρίστιαν»

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